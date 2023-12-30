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Kaza, saat 08.40 sıralarında Bolu-Mudurnu kara yolunda Yenisefa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden A.K. yönetimindeki yolcu minibüsü ile Bolu istikametine giden D.D. idaresindeki yem kamyonu çarpıştı.

KAĞIT GİBİ YIRTILDI

Çarpışmanın etkisiyle yolcu taşıyan servis minibüsü kağıt gibi yırtıldı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu konumunda bulunan A.R., S.K., E.Y., Sevgi Sarıoğlu ve kamyon sürücüsü D.D. yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan Sevgi Sarıoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Sevgi Sarıoğlu’nun cansız bedeni, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olay yerine gelen Sevgi Sarıoğlu’nun yakınları ise gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.