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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sık sık magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

TV8 kanalı ve Acun Medya'nın sahibi olan Acun Ilıcalı, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve yaşantısı ile gündem oluyor.

Acun Ilıcalı bu kez yaptığı siyasi açıklamalarla dikkat çekti.

Oy verdiği partiyi açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı.

Çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Ilıcalı, hangi partiye oy verdiğini de ilk kez açıkladı.

"Kariyerimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisi yok"

Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi başarısında herhangi bir etkisi olmadığını belirtti.

Kendi kariyerini, Show TV ve Star TV'de yaptığı programlardan sonra kendi televizyon kanalını açarak sürdürdüğünü anlattı

"Oyumu AK Parti'ye verdim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkarsız bir sempatisi olduğunu kaydeden Acun Ilıcalı, seçimlerde AK Parti'ye oy verdiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum"

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Belki 15-20 yıldır söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var. AK Parti ile bir alakam olmadı hiç. Oyumu AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum. Bu ülkede iki konuya karşı sitem etmek zorundayım; demokrasiyi isteyen ve çok haklı olan ciddi bir kesim var.

Ama aynı kesim birisi Cumhurbaşkanımıza sempati duyuyorsa onu karalamaya yöneliyor. Bir insan hür bir şekilde fikir sahibi olamıyor mu, sen onu seversin, ben bunu severim. Bu ülkede niye hürriyet hissedilemiyor? Açık yüreklilikle bazı şeyler söylenemiyor.

"Cumhurbaşkanımızla bir dostluk üzerine karşı sempatim var"

Türkiye'nin 20 yıl öncesinin öncesini de biliyorum. Bu ülkede ekonomik krizleri yaşadım, zaten iflas ettim, 5 param kalmadı. Dolar birden bire 1'den 4'e 5'e çıktı. Ben televizyoncu olmak zorunda kaldım. Tabii ki daha iyi olması gereken şeyler var, ben her şeyi gözlemleyebiliyorum. Ama Cumhurbaşkanımızla ilgili duruşum bir dostluk üzerine ve ona karşı sempatim var.

"Bunları görmeyip devamlı karalayalım mı?"

Ülkemizin 20 yıl önceyle bugünü değerlendirirsek, birçok açıdan da ülkede gelişmeyi bizzat gördüm. Mesela bir havaalanı yapıldı biliyorsun, denmedik bir şey bırakılmadı.

Bugün uçak yetişmiyor o havaalanına, eski havaalanı olsaydı nasıl yetişecekti? Bu havaalanın değişimi niye gündeme bu kadar negatif geliyor? Ben küçükken karşıya geçmek için saatlerce beklerdik, bugün üst geçit, alt geçit, Marmaray, köprü, hepsi var. Bunları görmeyip devamlı karalayalım mı? Ben öyle değilim, ama eleştiriye saygı duyuyorum.

"İsteyen Erdoğan'ı sevsin, istemeyen sevmesin, ama birbirimizi kırmayalım"

Benim çalışanlarım arasında oylama yapsak belki AK Parti öne çıkmayacak. Kimseye görüşünü sormadım, benim için Hristiyan, Müslüman ayrımı yok. Kendi arkadaş dost çevrem başka insanlar olabilir, onlar içinde de her görüş var. Ben mozaiği istiyorum ülkede, ama hoşgörüyle, birbirimizi severek. Ayrı düşünelim, isteyen Erdoğan'ı sevsin, istemeyen sevmesin, ama birbirimizi kırmayalım.