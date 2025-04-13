Suudi Arabistan, kaç hac ziyaretini engellemeye çalışıyor.

Bu kapsamda da yeni bir karar hayata geçirilecek.

Kararı Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı paylaştı.

"HAC VİZESİ SAHİPLERİ HARİÇ, MEKKE'YE GİRİŞE İZİN YOK"

Açıklamada "Hac vizesi sahipleri hariç her türlü vize sahiplerinin 29 Nisan 2025 tarihinden itibaren Mekke kentine giriş ve çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SON TARİH BUGÜN

Umre ibadeti yapacakların Suudi Arabistan'a girişleri için son tarihin 13 Nisan, çıkışlar için ise son günün 29 Nisan olacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada umre vizesi verilmesi işleminin 10 Haziran'a kadar durdurulacağı kaydedildi.

2024 YILINDA KAÇAK HAC ZİYARETİNİN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

Mekke'ye giriş yapılabilmesi için çalışma izni, şehir idaresi tarafından verilmiş oturma izni veya geçerli bir hac vizesi olması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan, 2024 hac sezonu boyunca çok sayıda insanın izin almadan ibadetlerini yerine getirmek için Mekke'ye gizlice girmesi nedeniyle tedbirler almaya başlamıştı.