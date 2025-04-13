Van’da düzenlenen ve 2 gün süren Doğu Anadolu Kariyer Fuarının açılışına katılan, kentte çeşitli temaslarda bulunarak toplu açılış gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Van Gölü ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK

Van Gölü temizliği konusunda önemli adımlar atılacağına vurgu yapan Bakan Kacır; “Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Van Gölü’nün temizliği için adımlar atıyoruz. Dünya Bankası ile yürütülen 400 milyon dolarlık projeyle, 140 milyon TL bütçeli sintine ve yüzey atık toplama tesislerini kuracağız. Temiz enerjiyle çalışan teknelerle göl yüzeyini temizleyeceğiz. İnci kefali balığının coğrafi işaret tescili de bugün tamamlandı.” ifadelerine yer verdi.

