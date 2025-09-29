Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin gündemi oldukça yoğun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanmış, ikili F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konuları ele almıştı.

Toplantıda görüşmenin ayrıntıları ele alınacak.

Türkiye'nin F-35 programına geri dönme isteği, F-16 tedariki ve KAAN savaş uçağının motorlarına yönelik taleplerine ABD'nin verdiği karşılığın değerlendirilmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci de masada olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda yeni bir aşamaya geçilmek üzere...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasal değişiklikler için ekim ayını işaret etmesi ve sahadaki son durumun kabinede değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Enflasyon verileri için kritik gün 3 Ekim Cuma...

Kabinede olası eylül ayı enflasyon rakamlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri ve faizlere dönük politika da kabinede ele alınacak.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda 66 binden fazla Filistinli can verdi.

Toplantıda yine Gazze'deki son durum ve ABD'nin ateşkes önerisi görüşülecek.