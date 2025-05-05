"Her suçlu, ardında mutlaka bir iz bırakır" prensibiyle hareket eden emniyetin "delil avcıları" olay yeri personelinin suç mahallinden topladığı izleri, bilimsel yöntemlerle inceleyerek delilden suçluya ulaşıyor.

Ekipler, olay yerinde faillerin yürümeleri sonucu bıraktıkları ayakkabı izlerinden, suç mahallinde kullanılan bıçak ve benzeri aletlerin bıraktığı kesi izlerine, araçların lastik izlerinden, şüpheli ve firari araçların olay yerinde bıraktığı izlere kadar birçok alanda detaylı çalışma yürütüyor.

Öte yandan motor şasi numarası incelemeleri ile çalınan veya üzerinde değişiklik yapılan araçları da tespit eden ekipler, silah ya da araç parçalarının kimliklendirilmesinde de önemli görev üstleniyor.

Net ve kesin bulgular üzerinde çalışmalarını yürüten ekipler, rastgele bir kırılmayla ayrılmış parçaları adeta bir yapboz gibi birleştirerek suçun aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Ufak bir iz bile "beyaz önlüklü" polislerin gözünden kaçmıyor

İz İnceleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Simla Yılmaz, AA muhabirine, 10 bölgede bulunan polis laboratuvarlarında iz inceleme alanındaki faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

"Bizim için önemli olan maddi delil ve bulguların teknolojik gelişmelerle birlikte incelenerek adaletin sağlanmasına katkıda bulunmaktır." diyen Yılmaz, laboratuvarlarda 4 temel inceleme dalında faaliyet gösterdiklerini ve "Her suçlu, ardında mutlaka bir iz bırakır" anlayışıyla olayların üzerine gittiklerini ifade etti.

Özellikle hırsızlık gibi olaylarda şüphelinin kullandığı aletlerin detaylı incelendiğini dile getiren Yılmaz, ele geçirilen aletlerin incelemesini 60 kata kadar büyüten makroskop cihazlarıyla yaptıklarını anlattı.

Laboratuvarlarda birbirinden bağımsız olayların da incelenebildiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Örneğin suç konusu bir tabancadan hem parmak izi incelemesi hem üzerinde bir insan sıvısı olup olmadığına dair DNA profillemesi, aynı zamanda balistik incelemelerde arşivdeki olaylarla irtibatının olup olmadığı ve üzerindeki seri numarası incelemesinin orijinal olup olmadığıyla ilgili bizim laboratuvarımızda inceleme yürütülüyor. Yani girift olarak da bir olaya bakabiliyoruz, birbirinden bağımsız olayları da aydınlatıyoruz."

"Adaletin tecelli etmesinden kaçamıyorlar"

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarında aracıyla kaçan kişilerin yakalanmasında iz incelemenin önemine de değinen Yılmaz, "Olay yerinde araçtan düşen bulgularla daha sonra asayiş birimlerimizin yaptığı çalışmalardaki yakalanan aracın, makroskoplarımızda kırılma yüzeylerine bakıyoruz ve gerçekten o aracın bulgularının çarpan araca ait olduğunu burada ispatlıyoruz. Dolayısıyla adaletin tecelli etmesinden kaçamıyorlar." diye konuştu.

Cinayet olaylarının aydınlatılmasında en ufak bir parçanın dahi çok önemli bir rolü olduğunun altını çizen Yılmaz, yapılan incelemenin hayati önem taşıdığını örnekle anlattı:

"Failin kız kardeşinin kafasını bıçaklamak suretiyle işlediği bir olay hakkında bilgi verebilirim. Adli tıp doktorları ölen şahsın kafatası kemiğinden parlak bir parçaya rastlıyor. Sonrasında olay yerindeki bir bıçağın ucunun kırık vaziyette olduğu tespit edildi. Kafatası kemiğinde bulunan mikron seviyesindeki metal parçanın ucu kırık bıçaktan koptuğunu biz burada birebir tespit etmiştik. Dolayısıyla hem cinayet silahı tespit edildi hem de cinayet silahı üzerindeki biyolojik incelemelerde bu cinayeti kardeşinin işlediği ortaya çıktı."

Araç alım satımında dolandırılmayın

Motor şasi numaraları üzerinden araç kimliklendirilmesi ve sahtecilik suçlarının aydınlatılmasında da çalıştıklarını anlatan Yılmaz, araç alacak olan vatandaşları uyardı.

Alınacak olan araçlarda en çok motor ve şasi numaraların ruhsat kayıtlarındakiyle aynı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aracı satın almadan önce mutlaka kurumsal bir oto ekspertizde direklerinde işlem olup olmadığına bakılmalıdır. Çünkü iki araçtan bir araç yapılması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda şasi numarasının etrafında kaynaklı bir işlem olup olmadığına, motor numarasında yok edilme olup olmadığına da bakılmalıdır."