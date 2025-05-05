Küresel ticaret savaşlarında gümrük tarifelerindeki belirsizlik sonrası petrol fiyatları 75 dolardan 60 dolara kadar geri çekildi. Petrolde yaşanan gerilemenin ortasında motorin fiyatlarında 1 lira 45 kuruş, benzin fiyatlarında 1 lira 55 kuruş, LPG fiyatlarında ise 76 kuruş indirim gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarında makasın açılmasının ardından sektör temsilcileri ise salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde (06.05.2025 - 00.01) LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com