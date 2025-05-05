Milyonlarca emeklinin maaş zammı için beklediği Nisan ayı enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı verilere göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı, yıllık bazda da 37,86 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla Temmuz ayında maaş zammı bekleyen milyonlarca memurun ilk dört aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

EMEKLİLERE 4 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 13,36 OLDU

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46 ve nisanda yüzde 3'lük enflasyon artışları hesaplandı. Böylece dört ayda oluşan toplam enflasyon zammı yüzde 13.36'ya ulaştı. Ancak kesin zam oranı için mayıs ve haziran verilerinin açıklanması gerekiyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKI NE KADAR OLDU?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 zam alacak. Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılacak. İlk dört ayda bu fark oluştu. Şu ana kadar memur zammı yüzde 12.29 olurken, enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON FARKI YÜZDE 6,94 OLDU

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Merkez Bankası'nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, mayıs ayı için yüzde 2,20, haziran ayı içinse yüzde 1,70 oranında aylık enflasyon öngörülüyor. Bu rakamlar, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17'yi aşabileceği yönünde sinyaller veriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselmişti. Temmuz zammıyla birlikte bu rakamın yeniden artması bekleniyor. Mevcut tahminler doğrultusunda, en düşük emekli aylığının 16.500 TL bandında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor. 2025 yılının ilk çeyreği tamamlanırken, gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammına çevrildi.