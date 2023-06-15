Milyonlarca çalışan asgari ücrette yapılacak artışı bekliyor. İşçiler kadar işverenler de süreci takip ediyor.

NTV yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, asgari ücrette 6 aylık enflasyon kadar artış yapılması gerektiğini söyledi.

Şekip Avdagiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteriyoruz. Milli paramızda Türk Lirası. Kendi paramız var, kendi skalamız var, kendi endekslerimiz var. Bunların dikkate alınarak bir güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrete ile ilgili yapılan çalışma bir ara düzenlemedir. Ara düzenlemeler biliyorsunuz yılbaşından yılbaşına yapılıyor.

Dolayısıyla bu ara düzenlemede 5 yıllık veriler var. 6’ıncı ayla ilgili TÜFE öngörüsü bellidir. Bu da 5 aylık veriye eklenerek 6 aylık tüfe kadar bir artış olmasının hem şirketler açısından hem de ücretliler açısından makul olacağını düşünüyorum.

Asgari ücret sadece asgari ücret alan kişiye verilen bir ücret artışı değildir. Basamak etkisiyle tüm ücretlilere bu oran veya bu orana yakın şirketler artış yapmak durumundadır. Mutlaka gelir vergisi dilimlerinin de bu artış dikkate alınarak güncellenmesi ve son birkaç senedir gelir vergisi dilimlerindeki kaybın da önlenmesini sağlayacak adımların atılması çok önemli"

HABER7