Açıklanan rapora göre 2024 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 12 bin 659 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı Aralık ayında kurulan toplam kooperatif sayısı 188, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 987 oldu.

Türkiye’de 2023 yılı Aralık ayının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 1 oranında artış gösterdi.

Türkiye genelinde 2024 yılı Aralık ayında 6 bin 145 şirket, 134 kooperatif ise tasfiye edildi. Aynı dönemde ülke genelinde kapanan şirket sayısı 7 bin 555, kapanan kooperatif sayısı 390, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise 2 bin 814 olarak belirtildi.

VAN’DA ARALIK AYINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

Verilere göre Van’da 2024 yılı Aralık ayında 58 şirket, 2 kooperatif ve 30 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van’da 29 şirket, 2 kooperatifin tasfiye edildiği 2024 yılı Aralık ayında, 29 şirket, 6 kooperatif ve 24 gerçek kişi ticari işletmenin ise kapandığı belirtildi.

Van’da 2023 yılı Aralık ayında ise 76 şirket, 3 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 7 şirket ve 2 kooperatif tasfiye edilmişti. 2023 yılı Aralık ayında 21 şirket, 3 kooperatif ve 24 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

2024 yılı Aralık ayında Van’da kurulan şirket sayısı 2023 yılı Aralık ayına göre azalış gösterdi.