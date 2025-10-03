Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırıları protesto eden Samsunlu öğrenciler, cuma namazı çıkışı OMÜ Kampüs Camisi önünde toplandı.

Filistin bayrakları ile pankart açan öğrenciler, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar İsrail aleyhine slogan atarak yürüdü.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasını okuyan Umut Albayrak, bugün insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi.

İsrail işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını belirten Albayrak, "Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi.

Sadece Filistin için değil, insanlığın onuru için ayakta olduklarını vurgulayan Albayrak, "Bir kez daha haykırıyoruz, İsrail ancak güçten anlar. Zulme sessiz kalan, ihanet eder. Gazze ve Sumud yalnız değildir. İslam dünyası, ihanetin hesabını verecek. Bu millet zalime boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu milletin vicdanı satılık değildir. Biz buradayız, sesimizi yükseltiyoruz ve zalimin karşısında dimdik duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da katıldı.

Van

Tenzile Ana Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinlikte, kağıtlara çizdikleri Filistin bayraklarını açan öğrenciler, öğretmenleriyle İsrail aleyhine sloganlar attı.

İlahiler seslendiren, şiirler okuyan öğrencilerin Gazze halkına ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik sırasında gözyaşlarına hakim olamayan 7. sınıf öğrencisi Alperen Hamza Bayazıt, Gazze'deki kardeşleri için yüreklerinin yandığını söyledi.

Müslümanların orada büyük işkenceler gördüğünü belirten Bayazıt, "Buna karşı çıkmak ve Müslümanlara yardım etmek için bir etkinlik yaptık. Buradan bütün Türkiye'ye, hatta bütün dünyaya sesleniyoruz. Gazze için içimiz yanıyor. Yaptığımız etkinlikte gözyaşlarımı da tutamadım. Önümüze çeşitli yiyecekler gelirken oradakiler toprak yiyor. Elimizden geldiğince dualarımızı esirgemeyeceğiz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Gazze'deki ablukayı, siyonistleri Allah'ın izniyle geçeceğiz. O ablukayı kıracağız. Allah'ın izniyle mahşer günü geldiğinde Müslümanlar kazanacak. O şeytanları inşallah yeneceğiz." diye konuştu.

Aksaray

Ulu Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Dua edilmesinin ardından grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Aksaray Şube Başkanı Ramazan Özbek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının hukuk, vicdan ve insanlık onurunun alçakça çiğnenmesi olduğunu söyledi.

İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"10 yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan ve çocukları katleden bu rejim bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine saldırılarıyla devam etmektedir. Artık yeter. İsrail ancak güçten anlar. Kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz."