İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da bir santrifüj üretim tesisine hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'da çok sayıda silah üretim tesisinin de hedef alındığı iddia edildi.

Son birkaç saat içinde 50'den fazla uçakla Tahran ve çevresinde "istihbarata dayalı bir dizi saldırı" gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İran'ın başkentinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda, İran'ın füze kapasitesine yönelik karadan karaya füzelerin montajı için ham madde ve bileşenlerin üretildiği bir tesis, hava savunma füzeleri bileşenleri üreten bir tesis ve bazı silah üretim tesislerine saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İranlı yetkili: Tahran'da İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abbasi, konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti.

İran: İsrail ajanlarının kullandığı 14 insansız hava aracı imha edildi

İran Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi, İsrail ajanlarının kullandığı değerlendirilen 14 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Muntazerulmehdi konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı Sözcü, Tahran, Elburz ve İsfahan'da, İsrail ajanlarınca kullanılan "intihar amaçlı" İHA, dron ve patlayıcı malzeme üreten atölyelerin tespit edildiğini ve burada 14 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Elburz ve Tahran'da İHA ve patlayıcı madde taşıyan 3 aracın da ele geçirildiğini ifade eden Muntazerulmehdi, Irak polisinin de sınırda 3 İHA yüklü aracı tespit ettiğini ve faillerini yakaladığını kaydetti.

Tahran yakınlarında "İHA üssü" iddiası

İsrail basını Mossad’ın Tahran yakınlarında bir “İHA üssü” kurduğunu iddia etmişti.

Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları 3 katlı gizli bir atölye tespit edilmişti.

Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı da belirtilmişti.

Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan kişilerin yakalandığı bildirilmişti.

İsrail'den "kuzeydeki Celile bölgesine sızan bir İHA'ya karşı koyduk" iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu sabah Celile bölgesindeki birkaç kasabada "bir sızma tespit edilmesi üzerine" sirenlerin aktifleştirilmesinin ardından hava kuvvetlerinin bir düşman İHA'sına karşı koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'nın doğudan geldiği belirtildi.

İran'a saldırılar nedeniyle yurt dışından dönemeyen İsrailliler, Tel Aviv'e inmeye başladı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'nda kalkan ilk uçak Tel Aviv'e geldi.

İran'a saldırıların başlatılması nedeniyle yurt dışında kalan ve ülkeye dönemeyen İsrailliler, Larnaka Havalimanı'ndan kalkıp Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra hızlı giriş işlemlerinden geçerek ülkeye giriş yaptı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, dönmek isteyen tüm İsraillileri geri getirecek bir hava köprüsü kurmak için hazırlık yaptıklarını belirterek yolcu yakınlarına yoğunluk oluşturmamak için havalimanına karşılamaya gitmemeleri çağrısında bulundu.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.