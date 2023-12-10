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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Veşah ailesinin yaşadığı bir evi bombaladı. Saldırı, evin tamamen yıkılmasına ve çevredeki evlerin ağır hasar görmesine neden oldu.

Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinli su ve gıda eksikliği nedeniyle hastalıkların pençesinde

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de 43 sivilin öldüğü saldırılarda ABD silahları kullanıldı

AA ekibi, İsrail ordusunun Gazze’ye yaptığı askeri sevkiyatı görüntüledi

Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, yıkılan binanın enkazında çok kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışması başlattı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden sağlık ekiplerinin aktardığı bilgiye göre İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonrası hastaneye çoğu çocuk ve kadın 7 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı getirildi.

İsrail ordusu geceden bu yana havadan ve karadan, Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı, Han Yunus ve Şucaiyye mahalleleri başta olmak üzere birçok noktaya saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde su boru hatlarını bombaladı

AA muhabirinin görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus şehrinin suyunu kesmek amacıyla Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan boruları bombaladı.

İsrail ordusu ayrıca Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yola da yoğun hava saldırıları düzenleyerek bu yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi ve böylece iki şehir arasındaki karayolu ulaşımını engellemiş oldu.

İsrail savaş uçaklarının Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yolu ve su boru hatlarını bombalaması, İsrail'in suyunu keserek, yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını engelleyerek Han Yunus üzerindeki kuşatmasını sıkılaştırması anlamına geliyor.

İsrail ordusunun hava bombardımanı ve kara operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'den ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin Han Yunus'a sığınması nedeniyle burada aşırı bir nüfus yoğunluğu oluştu.

Halihazırda, yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 bin kişinin bulunduğu tahmin edilen Han Yunus, nüfus açısından Gazze Şeridi'nin en kalabalık şehri haline gelmiş durumda.

DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık durumuna ilişkin DSÖ Yürütme Kurulunca düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı.

Çatışmaların Gazze'deki sağlık durumu üzerindeki etkisinin felaket boyutunda olduğunu kaydeden Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 17 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve bunlar arasında 7 bin çocuğun da olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'de 46 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'ndeki nüfusun neredeyse tamamı bulabildikleri her yerde sığınacak yer bakıyor. Ancak Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil. Gazze’de sağlık sistemi zor durumda ve çöküyor. 36 hastaneden yalnızca 14'ü kısmi olarak hizmet veriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık. İsrail'de ise sağlık hizmetlerine yönelik 60 saldırıyı doğruladık." dedi.

Sağlığın hiçbir zaman hedef olmaması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, hayatını kaydeden 100'den fazla Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ personeli için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "kritik yardımların Gazze Şeridi'nde acil ihtiyaç sahibi kişilere ulaşması için kalıcı ve acil insani ateşkes çağrısını" desteklediklerini vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze halkının sağlığını gerçekten korumanın ve geliştirmenin tek yolu ateşkestir. BM Güvenlik Konseyinde 8 Aralık'ta ateşkes konusundaki kararın veto edilmesinden derin üzüntü duyuyorum." dedi.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de 250 noktaya saldırdığını açıkladı

İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'nde "Hamas'a ait olduğunu" ileri sürdüğü noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir aileye ait eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının yaralandığını bildirmişti.

İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğu aktarılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, El-Meğazi, Ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

İsrail, topçu birliklerini Gazze Şeridi içine kaydırdığını açıkladı

İsrail Ordu Sözcülüğünün yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar Gazze Şeridi çevresinde konuşlanan topçu birliklerinden bir kısmı kuzeydeki Şucaiyye bölgesine kaydırıldı.

Söz konusu birliklerin "düşman altyapısına, tuzaklı evlere ve silah depoları" olduğunu iddia ettiği noktalara saldırdığı ve 20 binayı yıktığı" belirtildi.

Euro-Med: Gazze’de yaklaşık 25 bin çocuk anne veya babasını kaybetti

İsrail’in saldırıları sonucu, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 25 bin çocuğun ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybettiği, yaklaşık 640 bin çocuğun da evlerinin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 10 binden fazla bebek ve çocuğu öldürdü.

Gözlemevine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava ve topçu saldırılarında, şu ana kadar 9 bin 77'si çocuk olmak üzere 23 bin 12 Filistinli öldürüldü.

Yüzlerce çocuk da yıkılan binaların enkazı altında, hayatta kalma şansı çok düşük şekilde kalırken, Euro-Med toplam çocuk ölümü sayısının da 10 bini aşacağını öngörüyor.

Euro-Med, İsrail'in Gazze soykırımından yaklaşık 700 bin çocuğun etkilendiğini, bu sayıya öldürülen, yaralanan ve ülke içinde yerinden edilenlerin de dahil olduğunu kaydetti.

Devam eden İsrail saldırıları, birçoğunun durumu kritik olmak üzere, 18 binden fazla Filistinli çocuğun da yaralanmasına yol açtı.

Euro-Med'e göre ayrıca Gazze Şeridi'nde yaklaşık 25 bin çocuk, ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti; yaklaşık 640 bin çocuğun da evleri yıkıldı veya hasar gördü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.