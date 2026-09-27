İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakçi’nin, ABD'deki temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda sunduğu şartlarla ilgili açıklamalarını gördüklerini kaydeden Arakçi, “Ancak henüz ara buluculardan cevap alınmadı.

ABD Başkanı'ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar duyuluyor. Biz ara bulucular aracılığıyla kesin cevabı bekliyoruz, gelecek cevaba göre karar alacağız” ifadelerini kullandı.

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın açılması için sundukları şartların uygulanması gerektiğini söyleyerek, bu konuda geri adım atmayacaklarını belirtti.