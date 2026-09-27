İsrail’in Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişki son veriler paylaşıldı.

2 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamaya göre, İsrail saldırıları sonucunda Gazze’de son 24 saat içinde 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Bakanlık, İsrail’in 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 417’ye yükseldiğini, yaralananların sayısının ise 4 bin 964’e yükseldiğini bildirdi.

CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 74 bin 18’e, yaralananların sayısı ise 175 bin 79’a ulaştı.