Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanından kaynaklardan ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Gazze kentinin kuzeyinde İsrail ordusunun et-Tevvam ve el-Kerame bölgesinde yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait insansız hava aracının yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun iki okulun avlusunu hedef alması sonucu saldırılardan kaçarak okul bahçesine sığınan Filistinlilerin çadırlarında yangın meydana geldi.

İsrail, Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinlinin evlerini patlayıcılarla havaya uçurdu

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu birlikleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine paletli ağır iş makineleri eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail ordusu, Kabatiye beldesinde Muhammed Nizal, Muhammed Zekarine ve Vail Lahluh'a ait evleri patlayıcılarla havaya uçurdu.

Yıkımlara tepki gösteren Kabatiye beldesi sakinleri, İsrail ordusunun sert müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail ordusu, söz kon 3 Filistinliyi İsraillilere yönelik eylem girişimlerinde bulundukları gerekçeleriyle geçen yıl farklı tarihlerde öldürmüştü.

İsrail, saldırılara karıştığı iddiasıyla cezalandırdığı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki evlerini de yıkıyor.

Kiliseye saldırı

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi’ni hedef aldı.

Saldırı sonucu, İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusu da Gazze kentinde Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırı düzenlendiğini kabul etti.

Ordudan yapılan açıklamada, kiliseye saldırısına ilişkin detayların araştırılacağı öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun hiçbir zaman dini mekanları hedef almadığı iddia edilerek, saldırıdan dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Müslüman ve Hristiyanlara ait çok sayıda ibadet yerini hedef almayı sürdürüyor.

Bölgedeki 600'ün üzerinde camiyi havadan ve karadan saldırılarla yerle bir eden İsrail ordusu, bölgedeki 3 kiliseyi de vurmuştu.

Kudüs'teki Latin Patrikhanesi: İsrail'in Gazze'deki kiliseye saldırısında papaz da yaralandı

Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kiliseye saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesine bu sabah saldırı düzenlendiği ve papaz Gabriel Romanelli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırının ayrıca kilise binasında ciddi hasara yol açtığı aktarıldı.

Patrikhanenin açıklamasında yaralı sayısına ve durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıklarının daha önceki açıklamasında İsrail'in Zeytun Mahallesi'nde bulunan Kutsal Aile Kilisesini hedef aldığı saldırıda zorla yerinden edilenler arasında yaralananlar olduğu belirtilmişti.

Kutsal Aile Kilisesi, Gazze Şeridi'ndeki en eski Hristiyan dini merkezlerinden biri olarak biliniyor. İsrail'in bölgeye saldırılarının başlamasından bu yana ise kilisenin Hristiyan aileler başta olmak üzere siviller için bir sığınak haline geldiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 100'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarıyla 58 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olduğu Gazze'ye son 24 saatte 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde dün çıkan çatışmalarda 4 askerin yaralandığı belirtildi.

Askeri İstihbarat Servisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) koordinasyonunda düzenlendiği ileri sürülen saldırılarda, İsrail askerlerinin yaralandığı bölgelerin yanı sıra silahların ve altyapının hedef alındığı, ayrıca Beyt Hanun'da bir tünelin havaya uçurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, hedefler arasında askeri binaların, fırlatma rampalarının, silah depolarının ve mevzilerin yer aldığı savunuldu.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 74'e çıktı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi suçların işlendiği İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinliye ilişkin bilgi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden olan ve İsrail hapishanesinde tutulan 53 yaşındaki Semir Muhammed Yusuf er-Rufai'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen evli ve 5 çocuk babası Rufai'nin 10 Temmuz'da gözaltına alındığı, ailesinin teslim ettiği raporlara göre kalp rahatsızlığının bulunduğu ve tıbbi takibe ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Rufai'nin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden ve kimlikleri bilinen Filistinlilerin sayısının 74'e yükseldiği kaydedildi.

Filistinli tutuklu Rufai'nin ölümünden tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası insan hakları kurumlarına İsrail liderlerinin Filistinlilere karşı işlemeye devam ettikleri suçlardan sorumlu tutulması için etkili kararlar alınması çağrısı yinelendi.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana hayatını kaybeden ve kimliği bilinen Filistinlilerin sayısının da 311'e çıktığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal, bulaşıcı hastalıklar ve cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtiliyor.

İsrail, Gazze'de aylardır alıkoyduğu ikisi kadın 9 Filistinliyi serbest bıraktı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de alıkonulan ve İsrail hapishanelerinde tutulan 9 Filistinlinin bırakıldığı; Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği belirtildi.

Serbest bırakılanların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Filistinlileri, Deyr el-Belah kentinin doğusunda bulunan Kissufim geçiş noktasında salıverdi.

Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait otobüs ve araçlarla Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 573 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 607 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 750 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 566 kişi yaralandı.

ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde 27 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 851'e, yaralıların sayısı da 5 bin 634'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.