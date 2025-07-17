Bakanlıktan yapılan açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlendiği belirtildi.

Yönetmeliğin temel amacının, perakende satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunun anımsatıldığı açıklamada, artan tüketici mağduriyeti ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğu bildirildi.

Açıklamada, hazırlanan yönetmelik taslağının görüşe açıldığı aktarılarak, "Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacak. Bir ahilik geleneği olan 'ölçü ve tartıda doğruluk' ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartımı esnasında dara alınacak, yani ambalaj ağırlığı düşülecek. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fiyat listeleri karekod ile de gösterilebilecek

Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerindeki masalarda menü ile fiyat listelerinin tüketicilere karekod ile de gösterilebileceğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde 1 Ocak 2024'te başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanı sıra bu listelere bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmiştir."

Açıklamada, kriterleri, Bakanlıkça belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin, fiyat listelerini bir sisteme aktaracağı belirtilerek, "Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kitap, dergi satıcılarına dijital kolaylık

Kitap ve dergi satıcılarına fiyat etiketinin yanı sıra elektronik cihaz kullanma kolaylığı getirileceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler açısından fiyat etiketi ile birlikte 'fiyat gör' gibi elektronik cihazların kullanılması imkanı getirilerek, hem sektörün gelişen teknolojiye uyum sağlaması hem de tüketicilerin de doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Üretici ve tüketici odaklı çalışma anlayışı ile hareket eden Ticaret Bakanlığı, bilgilendirme ve uygulama amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edecektir. Taslak, ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra gerekli son değerlendirmeler hızlıca yapılıp, resmi onaya sunulacak."