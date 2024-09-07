Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, cumartesi gece yarısından kısa süre sonra Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Halime es-Sadiya Okulu’na insansız hava aracıyla yapılan füze saldırısında 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı’nın batısındaki bir evi hedef aldığı saldırıda da hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri El Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

İsrail güçlerinin yoğun bombardımanına uğrayan Zeytun Mahallesi’nin güneydoğusundaki bölgelerde de büyük patlamalar meydana geldi.

Han Yunus'un güneyindeki Kau’l-Kureyn bölgesinde de bir evin vurulması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki En-Nasr bölgesindeki bir apartmanı hedef aldığı saldırıda da aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde cuma sabahından bu yana süren saldırılarında en az 37 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine yönelik hava saldırılarında 5 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki En-Nasr semtinde Avadallah ailesine ait bir apartman dairesini füzelerle hedef aldı.

Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken yaralanan çok sayıda vatandaş, kentteki El Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Filistin Kızılayı da İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’na saldırısında 4 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar, Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El Avde Hastanesine kaldırıldı.