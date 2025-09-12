Görgü tanıklarından ve hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım alabilmek için bekleyenleri ve sivillerin evlerini hedef aldı.

Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 14 kişi katledildi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tuvan bölgesinde Filistinli "Sultan" ailesinin evini vurdu.

Saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde saldırılarını yoğunlaştırdı

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun bölgede patlayıcı yüklü robotlarla evleri ve binaları yıktığı, aynı zamanda topçu ateşi ve makineli tüfelerle çevreye yoğun saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Ali Camisi yakınlarındaki bir grubu hedef alan İsrail saldırısında da 4 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çadırlar ve yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında kurulan bir çadır kampı hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım alabilmek için bekleyen bir Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyine de saldırıyor

İsrail, bir taraftan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri güneye göçe zorlarken bir taraftan da güneydeki kentlerde saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi bahçesinde dronla doğrudan hedef aldığı Sağlık Bakanlığı çalışanı Emin Ebu Müslim hayatını kaybetti.

Han Yunus'un kuzeybatısındaki Esda bölgesine düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Tulkerim’de bir günde 1000'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin perşembe gününden itibaren kente yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Kemil, baskınlarda 1000'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını, evlerin tahrip edildiğini ve kadınlar ile çocukların korku ve panik yaşadığını ifade etti.

Saldırıların 27 Ocak’tan bu yana süren İsrail operasyonlarının parçası olduğunu vurgulayan Kemil, "Amaç, halkımızın iradesini kırmak.” dedi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunan Kemil, İsrail’in “sistematik saldırılarının durdurulmasını ve Filistin halkına koruma sağlanmasını” istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından kenti sıkı kuşatma altına alan İsrail ordusu, evlerine baskın düzenleyerek arama yaptığı onlarca Filistinli genci gözaltına almıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıların yanı sıra güneydeki Cebbara Köprüsü kapısı ile doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi.

Kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, dükkanlarda ve araçların içinde bulunan herkesi gözaltına alarak, Haduri Askeri Kontrol Noktası'nın kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorladı.

İsrail askerleri, çok sayıda dükkana baskın düzenledikten sonra güvenlik kamerası görüntülerine de el koydu.

Kente daha fazla askeri araç ve buldozer konuşlandırılırken gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği aktarıldı.