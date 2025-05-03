İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

İsrail'in son saldırısında da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Batn Semin bölgesinde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

BİR AİLE DAHA YOK OLDU

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da El-Harsani Ailesi'nin evine düzenlenen bombardımanda, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in gün içinde yaptığı saldırılarda, Bureyc Mülteci Kampı'nda 10, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 8, Beyt Lahya'da 5 ve Kizan en-Neccar'da 1 Filistinli öldü.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.