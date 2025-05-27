Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesine düzlediği saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Ayrıca İsrail'in daha önce Han Yunus kentine ve Gazze kentinin batısına düzenlediği saldırılarda da yaralanan biri çocuk, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve zırhlı araçları Gazze kentinin doğu bölgelerine, İsrail deniz kuvvetleri ise Han Yunus’un batısında yer alan Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.

Han Yunus kentinin güney ve doğu mahalleleri ile Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin, Gazze kentinin doğusundaki bazı bölgelerin gece saatlerinden bu yana yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Nablus ve Tubas kentlerine baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları, Nablus kentine çeşitli yönlerden girdi. Kentin Eski Şehir bölgesine doğru yöneldi ve zaman zaman silah sesleri duyulan bölgede, İsrail ordusu kente mal taşıma amaçlı bir kamyon eşliğinde askeri takviye gönderdi.

İsrail ordusu, Nablus kentine de baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus kentinin orta kesimindeki baskınında biri göğsünden gerçek mermiyle, 3 kişi ise plastik mermiyle yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerlerinin baskında kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 15 Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail ordusunun söz konusu baskınlarının amacına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 54 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 79 ölü ve 163 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 901 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 88 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 56'ya, yaralıların sayısının da 123 bin 129'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri, Eriha kentinin orta kesimindeki El-Arab Mahallesi'ne baskın düzenledi. Gece yarısından sonra gerçekleştirilen baskında gerçek mermi ve ses bombaları kullanan İsrail askerleri, bir Filistinlinin evini de bastı.

Baskında gerçek mermiyle yaralanan 20 yaşındaki Muhammed Celayita, kurtarılamadı.

Fetih Hareketi, Celayita için Eriha kentinde genel grev ilan etti.

Gazze'deki hükümet: İsrail suçlarını örtbas etmek için yardımlarla ilgili dezenformasyon yapıyor

Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail, Filistinli sivillere yönelik uyguladığı suç, soykırım ve etnik temizlik politikalarını örtbas etmek için yardım dağıtımları hakkında yanlış bilgiler yayan sistematik bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor." diyen Sevabite, bölgede İnsani felaketin gün geçtikçe kötüleştiğini vurguladı.

Filistinli yetkili, "Gazze Şeridi'ne gerçek anlamda hiçbir yardım girişi yapılmadı. Bu, Cenevre Sözleşmesinin ihlali ve sivilleri hedef alan kitlesel bir suçtur." ifadelerini kullandı

İsrail'in Gazze'de işlediği suçların kıtlığın arttığı bir dönemde yoğunlaştığına işaret eden Sevabite, uluslararası ve resim raporlara göre Gazze'de gıda güvenliğinin "kıtlık/felaket" olarak adlandırılan 5. aşamaya girdiğinin altını çizdi.

Sevabite, resmi verilerin, Gazze'de İsrail'in Roma Statüsü'ne göre "sivil halkı kasıtlı olarak aç bırakma suçu işlediğini doğruladığını" belirtti.

İsrail, Gazze'deki yardım dağıtımını tekeline almayı hedefliyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtımını İsrail ordusu gözetiminde özel ABD'li şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecek yeni bir mekanizmayla tekeline almayı amaçladığı belirtiliyor.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, söz konusu plana göre Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve Filistinlilere dağıtımın 14 Mayıs'ta kurulduğu açıklanan ABD güdümündeki İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı" üzerinden yapılacağı bildiriliyor.

Buna göre, yardım tırlarının İsrail ordusunun kontrolünde dağıtım merkezlerine getirileceği, İsrail ordusu havadan gözetleme yaparken, etrafı toprak setlerle yükseltilmiş ve silahlı Amerikan "güvenlik personeli" tarafından korunacak merkezlerde dağıtımın gerçekleştirileceği ifade ediliyor

İsrail, BM ve uluslararası bağışçılara yeni kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı ile çalışması için baskı kuruyor. Buna karşın, Birleşmiş Milletler, çatışma tarafı bir grup tarafından yardımların dağıtılmasının BM prensiplerine aykırı olduğu için buna katılmayı reddediyor.