İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin 'tehdidi engellemek için faaliyette olduğu' belirtilerek, halktan sığınaklara gitmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar da orada kalmaları talimatı verildi.

İRAN’DAN İSRAİL'E FÜZE FIRLATILDIĞI İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İran Devlet Televizyonu, İran'ın ateşkes başladıktan sonra İsrail'e füze fırlattığı yönündeki iddiaları reddettiğini duyurdu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ, ORDUYA TAHRAN'I VURMA EMRİ VERDİM

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.