Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefinde, yerinden edilen Filistinliler ve evleri bombalanan siviller vardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Azzam ailesine ait ev ile bir anaokulunu bombaladı.

İsrail saldırısında 7'si kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu bir evi hedef alarak korkunç bir katliama imza attı.

İsrail'in "el-Karinavi" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 19 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu Filistinli bir adam ve hamile eşi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 13 yaşındaki Filistinli çocuk Ahmed Avvad hayatını kaybetti.

Han Yunus'un Kiyzan en-Neccar bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü.

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde sağlık ekipleri bir Filistinlinin naaşını enkaz altından çıkardı.

İsrail'in "Morag Koridoru" olarak adlandırdığı, Gazze’nin güneyinde Refah ile Han Yunus’u ayıran bölgede, İsrail ordusunun bir yardım dağıtım merkezi yakınında ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Can kaybı 54 bin 249'a yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 249'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 67 ölü ve 184 yaralının getirildiği kaydedildi. Bu sayıların, erişimdeki zorluk nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'daki hastaneleri kapsamadığının altı çizildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 986 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 451 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 249'a, yaralıların sayısının da 123 bin 492'ye yükseldiği bildirildi.

Bu sayıya daha önce öldüğü belirlenen 98 kişinin eklendiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.