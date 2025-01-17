İsrail basını, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile israil arasındaki ihtilafların çözülmesi üzerine İsrail güvenlik kabinesinin bugün toplanacağını duyurdu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinde koalisyon ortağı olan Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arye Deri, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının çözüldüğüne ilişkin bilgilendirildiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi bugün gün içinde Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" duyurmuştu.

İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.

İsrail basını, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere diğer ihtilafları müzakere ettiğini yazmıştı.

İsrail ordusu, esir takası anlaşmasının uygulanması için hazırlıklara başladı

Bu arada, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bakanlık ve ordu yetkilileriyle bir toplantı yaptığı bildirildi.

Açıklamada, geri dönenlerin teslim alınması konusunda tüm imkanların seferber edilmesi kararı alınırken İsrail ordusunun, geri dönen esirlere ve ailelerine gerekli tıbbi ve ruhi desteği sağlayacağı kaydedildi.

Lojistik konusunda da bazı birimlerin çalışmalara başlayacağının bildirildiği açıklamada, hızlandırılmış bir operasyonel sürecin yürütüleceği aktarıldı.

İsrail’de ana muhalefet lideri Lapid'ten ateşkes anlaşması için Netanyahu'ya siyasi destek açıklaması

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu'ya Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe girmesi için siyasi destek verebileceğini duyurdu.

Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı yaptığı açıklamanın ardından Lapid, "Binyamin Netanyahu'ya diyorum ki, korkmayın ya da gözünüzü korkutmayın, esir takası anlaşmasını yapmak için ihtiyacınız olan her türlü siyasi desteği alacaksınız." ifadesini kullandı.

Lapid, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylanması ve uygulanmasının "tüm anlaşmazlıklardan daha önemli olduğunu" savundu.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini duyurmuştu.

Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin iktidarda kalabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Netanyahu'nun iktidar koalisyonu mevcut tabloda 68 milletvekili tarafından destekleniyor.

İsrail’de Lapid’in liderliğini yaptığı ana muhalefet partisi Gelecek Var, Meclis’te 24 milletvekiliyle temsil ediliyor.

DSÖ'den İsrail kabinesine "Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylayın" çağrısı

İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya varıldığını hatırlatan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu haberi büyük bir rahatlamayla karşılıyoruz ancak çatışmada ölenler için çok geç geldiği için de üzgünüz." dedi.

Ghebreyesus, anlaşma henüz onaylanmadığı için ihtiyatlı olduklarını ifade ederek, "Anlaşma 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek olsa da her iki taraf ateşkese bağlıysa bu, hemen başlamalı. İsrail kabinesini anlaşmayı onaylamaya ve tüm tarafları anlaşmaya saygı göstermeye ve uygulamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

DSÖ'nün, Gazze halkının sağlık ihtiyaçlarını şimdi ve anlaşma yürürlüğe girdikten sonra karşılamaya hazır olduğunun altını çizen Ghebreyesus, Gazze'nin sağlık sisteminin yeniden inşasını desteklemeye kararlı olduklarını kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin yarısından azının işlevsel durumda olduğunu vurgulayarak, "Çatışma başladığından beri söylediğim gibi, en iyi ilaç barıştır. Barış herkesin çıkarınadır." dedi.

İsrailli aşırı sağcı gruplar, Gazze'de ateşkese karşı protesto düzenledi

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi yakınında toplanan aşırı sağcı gruplar, İsrail bayraklarının yanı sıra "Zafere evet, boyun eğmeye hayır", "Her teröristin başına bir kurşun", "Sinvar da bir anlaşmayla çıktı", "Bugün serbest bırakılan esir yarının teröristi" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, anlaşma karşıtı sloganlar attı, burada kurulan sahnede hükümetten ve özellikle de koalisyon ortağı aşırı sağ partilerden ateşkes anlaşmasını onaylamamasını talep etti.

Protestocular, anlaşmayla serbest bırakılacak Filistinli esirleri temsilen, yüzleri maskeli, elleri kanlı şekilde, Filistin geleneksel atkısı "kufiyye"nin yanı sıra Hamas ve Fetih hareketinin bayraklarını taşıdı.

Gösteri nedeniyle çevrede trafik yoğunluğu oluştu. Bazı şoförler, göstericilere korna çalarak tepki gösterdi. İsrail polisinin buradaki göstericilere müdahale etmemesi dikkati çekti.

Öte yandan, bir grup gösterici, şehrin ana arterlerinden Begin Caddesi'ne yürüdü. Kentin ana caddesini bir süre trafiğe kapatan göstericiler, bölgeden geçen bazı Arap sürücülerin araçlarına saldırdı.

Aşırı sağcı İsraillilerin saldırısından kaçmaya çalışan bir şoförün aracı, polis tarafından durduruldu. Arap şoför, kelepçelenerek gözaltına alındı.

İsrail polisi, göstericilere müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

İsrail'de aşırı sağcı partiler, Gazze'de ateşkes sağlanmasına itiraz ederken, buraya saldırıların devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri, aynı zamanda Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, anlaşmanın onaylanması ve uygulanması durumunda hükümetten çekileceğini açıkladı.

Netanyahu'nun partisinden ateşkes onaylanırsa hükümetten çekilme tehdidinde bulunan Ben-Gvir'e yanıt

Likud Partisinden, Ben-Gvir'in hükümetten çekilme tehdidine karşı yapılan açıklamada, "Sağcı hükümeti kim düşürürse, dünyada bir hain olarak hatırlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Ben-Gvir'in anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Likud Partisi, "anlaşmanın İsrail'in Amerikan garantileri altında savaşmaya geri dönmesini ve ihtiyaç duyduğu silahları almasını sağlayacağını" savundu.

Anlaşmayla serbest bırakılacak canlı rehine sayısının en üst rakama çıkacağı ve İsrail'in Philadelphi Koridoru ile tüm Gazze Şeridi'ni çevreleyen güvenlik tamponunda "tam kontrolü sürdürmesine olanak tanıyacağı" iddia edildi.

Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Philadelphi Koridoru'ndan çekilme durumunda istifa edeceğini açıkladı

Öte yandan Likud Partisinden Diaspora Bakanı Amichai Chikli de İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi ve anlaşmanın kalıcı ateşkese dönüşmesi durumunda istifa edeceğini açıkladı.

Chikli, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın henüz hedeflerine ulaşmadığını belirterek, "Burada şunu taahhüt ediyorum ki eğer Philadelphi Koridoru'ndan savaş hedeflerine ulaşılmadan çekilinirse, savaşmaya devam etmezsek, bakanlık görevimden istifa edeceğim." ifadesini kullandı.

İsrail'de muhalefet ile aşırı sağ arasında Gazze anlaşması için iki senaryo konuşuluyor

Uluslararası baskıya paralel olarak Netanyahu, iktidardaki koalisyonun varlığını tehdit eden bir iç çıkmazla da karşı karşıya.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri, aynı zamanda Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich anlaşmaya karşı çıkıyor.

Anlaşmayı Ben-Gvir "teslimiyet" olarak değerlendirirken, Smotrich "İsrail'in ulusal güvenliği için bir felaket" olarak görüyor.

Ben-Gvir ve Smotrich, 16. ayına giren Gazze'deki yıkıcı saldırıların sürdürülmesinin yanı sıra bu saldırılarla Gazze'yi tamamen işgal etmek, burada yerleşim yerleri kurmak, nüfusunu yerinden etmek ve Hamas hareketini tamamen ortadan kaldırmak şeklindeki hedefleri gerçekleştirmek istiyor.

Bu çıkmaz bağlamında Ben-Gvir perşembe akşamı, partisinin Gazze Anlaşması'nı onaylaması halinde hükümetten istifa edeceği tehdidinde bulundu.

Daha önce Ben-Gvir, anlaşmanın kabul edilmesi halinde Smotrich'e hükümetten istifalarını birlikte sunma çağrısı yaptı.

İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin iktidarda kalabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Netanyahu'nun iktidar koalisyonu mevcut tabloda 68 milletvekili tarafından destekleniyor.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise aşırı sağcı Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girmesi halinde hükümetten çekileceğini duyurması üzerine Başbakan Netanyahu hükümetine siyasi destek vadetti.

İsrail'de Lapid'in liderliğini yaptığı ana muhalefet partisi Gelecek Var, Mecliste 24 milletvekiliyle temsil ediliyor.

İsrail'de yaşanan hükümetten çekilme ve hükümetin düşmesi senaryoları, Netanyahu'nun anlaşmanın duyurulmasından sonra gösterdiği çelişkili tutumlar ve anlaşmayı onaylayacak toplantıların ertelenmesini açıklıyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" açıkladı.

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, anlaşmaya bağlı olduklarını duyurdu.

Raşak, Hamas'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas arabulucuların duyurduğu ateşkes anlaşmasına bağlı." ifadesini kullandı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail müzakere heyetinin Gazze'deki ateşkes ve esir takası üzerindeki ihtilafları Doha'da hala görüştüğü aktarılırken, serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri ve bazı detaylar üzerinde ihtilaf olduğu belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmanın detayları üzerine müzakereleri sürdüren İsrail heyetinin ülkeye dönmesini beklediği yönündeki kulis bilgisi İsrail basınına yansıdı. Aynı şekilde, anlaşmaya gidilmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit eden aşırı sağcı koalisyon ortaklarını Netanyahu'nun ikna etmeye çalıştığı yorumları yapıldı.

Ben-Gvir'in kendi tutumuna kesin karar verdiği kesin gözüyle bakılırken, Netanyahu'nun hükümetin düşmemesinin Smotrich'e bağlı olduğu düşündüğü iddia ediliyor.

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ise Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyuran X paylaşımında bulundu.

Gantz, "Daha önce de belirttiğim gibi, Ulusal Birlik bu adımı açıkça, gerekirse siyasi olarak da destekleyecek." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı yaptığı açıklamanın ardından Lapid, "Binyamin Netanyahu'ya diyorum ki korkmayın ya da gözünüzü korkutmayın, esir takası anlaşmasını yapmak için ihtiyacınız olan her türlü siyasi desteği alacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise, İsrail kabinesinin, Netanyahu ile Smotrich arasındaki duruma ilişkin son tabloyu netleştirmeksizin, Gazze anlaşmasını onaylamak için cuma sabahı toplanacağı belirtildi.

Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin iki senaryo

1- Yalnızca Ben-Gvir'in partisinin istifası:

Eğer Ben-Gvir tek başına istifa ederse ve Smotrich'in partisi hükümette kalırsa Netanyahu hala 62 sandalyeye sahip olacak. Bu da Smotrich'in parti bakanlarının muhalefetine rağmen hükümetin devamını ve anlaşmanın geçmesini sağlayacak.

2- Ben-Gvir ve Smotrich partilerinin istifası:

Her iki parti de birlikte çekilirse hükümet çoğunluğunu kaybedecek ve bu da düşmesine yol açacak.

Ancak gözlemciler, iki partinin kitlesinin farklı öncelikleri sahip olması sebebiyle bu senaryoyu zayıf görüyor.

Ben-Gvir'in kitlesi Gazze'yi yeniden işgal etmeye odaklanırken, Smotrich'in kitlesinin Batı Şeria'daki yerleşimlerin güçlendirilmesine öncelik verdiği biliniyor.

Netanyahu'nun, Smotrich'in hükümette kalmasını sağlamak için Batı Şeria'ya yerleşimi teşvik etmek gibi garantiler sağlamaya çalışabileceği yorumları yapılıyor.

- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.