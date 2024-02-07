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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarla can kaybında bilanço her geçen gün artıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes çağrılarını reddederek saldırılarını "aylarca" sürdüreceklerine dair mesajlar vermişti.

Netanyahu ateşkese yanaştı

Savaşın 4'üncü ayında İsrail basınının aktardığı son dakika bilgisi ise saldırıların duracağını söylüyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre, Netanyahu, savaş kabinesine haber vermeden Gazze'deki ateşkese yeşil ışık yaktı.

3 aşamalı esir takası kabul edildi

Ardından bir açıklama da Filistinli kaynaklardan geldi. Buna göre Hamas, Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul etti.

Sürecin ayrıntıları

Katar'ın dahil olduğu ateşkes anlaşmasına göre, taraflar, geçiş aşaması döneminde saldırıları durduracak.

Bu dönem 1 hafta sürecek. Esir alınanlar bu aşamada serbest bırakılmayacak.

Netanyahu'nun, geçen hafta Mossad Başkanı Dedi Barnea'nın katıldığı Paris'teki istihbarat şefleri zirvesinde Katar'ın talebini onayladığı da bildirildi.

Mossad'ın Paris temasları

Barnea, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri için ocak ayında Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti.

Barnea'nın başkanlığını yaptığı İsrail heyeti, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle görüşmüştü.