Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki okulların büyük bölümünün zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 403 okulun doğrudan hedef alındığı bunun da bölgedeki okulların yüzde 71'ine denk geldiği ifade edildi.

Gazze'deki okulların yüzde 88'inin de İsrail'in saldırılarında hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'de toplamda 564 okul bulunduğu bunların 499'unun İsrail saldırılarında hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören okullardan 162'sinin UNRWA'ya ait olduğuna işaret edildi.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki çocukların 1,5 yıldır zorla yerinden edildiği ve eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çoğunluğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait olanlar dahil okulları hedef alıyor.

Filistin: İsrail, Filistinlilere hayatın her alanında baskı uyguluyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçları ve gerilimin tırmanışı konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım suçlarının devamı olarak halkımızı kaçırmaya ve hayatlarının her alanında baskı uygulamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'e karşı caydırıcı unsurun yokluğuna işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin halkımıza karşı suç işlemeye devam etmesi, İsrail'i uluslararası meşruiyet kararlarını uygulamaya ve Filistinlilerin haklarını korumaya zorlayabilecek bir uluslararası gücün yokluğundan kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail polisinin koruması altında İsrail Meclisi üyeleri ve hahamlarının da katılımıyla Talmud ayinleri yapmak amacıyla Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını artırdığı belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in çeşitli ülkeler ve uluslararası toplumla birlikte işlediği soykırım, yerinden etme ve ilhak gibi ihlal ve suçları takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in ve liderlerinin cezasız kalmasından uluslararası toplumun sorumlu olduğu" aktarıldı.

Dünya ülkelerine İsrail hükümetiyle olan ilişkilerini, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırımına son vermesi ve barış fırsatını tehdit eden tek taraflı eylemlerini durdurması şartına bağlama" çağrısı yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli, Hamursuz (Pesah) Bayramı gerekçesiyle, İsrail polisinin koruması altında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail ordusunun, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki kent ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, ev ve alt yapı büyük hasar gördü, bölgede 40 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 948 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1613 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 233 kişi yaralandı.

İsrail güvenlik kurumlarından, Gazze'ye saldırıları durdurma çağrısı yapılan bildiriye destek sürüyor

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Golani Tugayı askerleri, Askeri İstihbarat Başkanlığı Özel Operasyonlar Birimi'nin eski üyeleri ve Siber Birim mezunları, esirlerin serbest bırakılması amacıyla savaşın durdurulmasını talep eden birer bildiri imzaladı.

Askeri İstihbarat Başkanlığı Özel Operasyonlar Birimi ve Siber Birim mezunlarının yayımladığı bildirinin hala imzaya açık olduğu ve imzacı sayısının arttığı aktarıldı.

Golani Tugayı'ndan Hava Kuvvetleri mensuplarına destek

İsrail ordusunun Golani Tugayı'ndan aralarında emeklilerin de olduğu 150 asker, Hava Kuvvetleri mensuplarının bildirisine desteklerini açıkladı.

Askerler yayımladıkları bildiride, Gazze'deki İsrailli esirlerin bir an önce serbest bırakılması için saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

"(Netanyahu'nun) acil bir tehlike olduğunu açıkça ilan ediyoruz"

Askeri İstihbarat Başkanlığı Özel Operasyonlar Birimi eski üyesi subay ve askerler de bir bildiri yayımlayarak "Esirlerin kaderine Başbakan'ın (Binyamin Netanyahu) karar vermesi nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.

Bildiride, İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümeti eleştirilerek "İsrail hükümeti ve liderinin, İsrail'in güvenliği ve esirlerin hayatları için açık ve acil bir tehlike olduğunu açıkça ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Savaşın sadece Netanyahu'nun siyasi çıkarlarına hizmet ettiği vurgulanan bildiride, hükümetin ülkenin güvenliğine her gün zarar verdiği kaydedildi.

"İsrail, olağanüstü hal durumundadır"

Daha önce İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve dış istihbarat servisi Mossad'da görev yapan Siber Birim mezunları, yayımladıkları bildiride "İsrail, olağanüstü hal durumundadır." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalmak için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlattığı belirtilen bildiride, saldırıların sürmesinin İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye attığı vurgulandı.

Bildiride, Netanyahu'nun "hedefsiz, stratejisiz ve vizyonsuz" bir şekilde Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlattığına işaret edildi.

Öte yandan Haaretz gazetesi, 3 binden fazla öğretmen ve binden fazla velinin de Hava Kuvvetleri mensuplarının Gazze'ye saldırıların durdurulması ve İsrailli esirlerin bir an önce geri getirilmesine ilişkin bildirisine destek verdiğini aktardı.

Netanyahu'dan, "esirlerin geri getirilmesi için yoğun müzakereler yürütüyoruz" açıklaması

Hamas'ın arabulucular tarafından sunulan ateşkes ve esir takasına ilişkin yeni bir öneriyi incelediğini duyurmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisinden açıklama yapıldı.

Maariv gazetesinin aktardığı açıklamaya göre, Netanyahu, Gazze'deki üç esirin anneleriyle telefon görüşmesi yaptı ve askerlerin geri getirilmesi için bugünlerde yoğun müzakerelerin yürütüldüğü bilgisini verdi.

Netanyahu,"ister canlı ister ölü olsunlar, esirlerin tamamını geri getireceklerini" belirtti.

İsrail ablukasındaki Gazze'de, savaş boyunca görülen en kötü insani durum yaşanıyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, 1,5 aydır Gazze'ye hiçbir yardım girişine izin verilmediği anımsatıldı.

Bu sürenin, şu ana kadar yardım girişinin olmadığı en uzun süre olduğuna işaret edilen açıklamada, "İnsani durum muhtemelen savaşın patlak vermesinden bu yana geçen 18 ayın en kötüsü" ifadesi kullanıldı.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

BM Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hastaneye saldırısından "derin endişe" duyduğunu bildirdi

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamaya göre, Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yaralı ve hastalara, sağlık personeline ve hastaneler de dahil tıbbi tesislere "saygı gösterilmesi ve bunların korunması gerektiğini" bildirdi.

Tıbbi malzemelerin azaldığı ve toplu kayıpların hastaneleri doldurmaya devam ettiği uyarısında bulunulan açıklamada, “Gazze'nin neredeyse yüzde 70'inin İsrail'in çıkardığı yerinden edilme emirleri altında ya da 'girilmez' bölge içinde olması, Gazze'deki Filistinlilere güvenli bir yer ve hayatta kalabilecekleri imkânlar bırakmamaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Guterres'in yardımların engellenmeye devam etmesi ve İsrail'in yedi haftadan uzun bir süredir insani yardım veya diğer temel malzemelerin girişine izin vermemesi nedeniyle "derin endişe" duyduğu kaydedildi.

İnsani sonuçların "yıkıcı" olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'den işgal altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere “elindeki tüm imkânlarla” yardım etmesi istenildi.

Açıklamada, "Siviller, her zaman saygı gösterilmeli, korunmalı ve hayatta kalmaları için gerekli temel ihtiyaçlara sahip olmalıdırlar. Tüm rehineler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Ateşkes yeniden tesis edilmeli ve gecikmeksizin yenilenmelidir." ifadeleri kullanıldı.