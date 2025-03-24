Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 12 bin katliam gerçekleştirdiği" vurgulandı.

Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazeleri hastanelere ulaştırılanların sayısının 50 bin 21'e çıktığı, 11 bin 200 kişinin ise enkaz altında kaldığı veya kaybolduğu belirtildi.

Hastanelere ulaştırılan yaralı sayısının da 113 bin 274 olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de tüm fertlerini öldürerek yok ettiği 2 bin 165 ailenin nüfus kaydından silindiği, söz konusu ailelerin toplamda 6 bin 161 kişiden oluştuğu aktarıldı.

Gazze'de 5 bin 64 ailenin ise yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 954 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.

Ayrıca Gazze'de 274'ü İsrail'in soykırımı sırasında doğup yaşamını yitirenler olmak üzere bir yaş altı 1150 bebeğin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 12 bin 365 kadının da İsrail saldırılarında öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in yardımların girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 52 kişinin açlıktan, 14'ü çocuk 17 kişinin de soğuktan can verdiği belirtildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 60'dan fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

Gazze'de 14 bin 323 kadının ise eşini kaybettiği ifade edildi.

Hamas, lider kadrosundan İsmail Berhum'un İsrail'in hava saldırısında öldüğünü duyurdu

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde hareketin siyasi büro üyesi olan İsmail Berhum'u şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi görmekteyken gerçekleştirilen korkakça bir suikast sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Hamas, hastanenin bombalanmasını, Filistin halkına karşı işlenen "siyonist savaş suçlarında" tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası kanun ve normların açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Filistin Kızılayı: İsrail, Refah'ta mahsur kalan ekibimizi kurtarmak için iş birliğini reddediyor

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (Pazar) şafak vakti yaralıları kurtarmak için Refah’a giden ambulans ekibimiz, (İsrail) işgal güçleri tarafından kuşatıldı. Ekibin akıbeti bilinmiyor ve güvenliklerinden büyük endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in koordinasyon sağlamayı reddettiğine dikkat çekilen açıklamada, "İşgal güçleri, 15 saatten fazla bir süredir kendileriyle iletişimimiz kopan ve Refah'ta mahsur kalan ekibin kurtarılması için koordinasyon sağlamayı reddediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun kuşatması altındaki Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesindeki yaralıları kurtarmaya çalışan 4 ambulansın sağlık ekipleriyle birlikte mahsur kaldığına vurgu yapılan açıklamada, bu ekiplere ulaşmak için İsrail’in izin vermesinin beklendiği kaydedildi.

İsrail hapishanesindeki 17 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Silvad beldesi sakinlerinden 17 yaşındaki Velid Ahmed'in, 30 Eylül 2024'ten bu yana idari tutuklu olarak İsrail hapishanesinde tutulduğu bilgisi verildi.

"İsrail tarafıyla iletişimi sağlayan Sivil İşler Genel Müdürlüğü, Velid Ahmed'in Megiddo Hapishanesinde şehit olduğunu bildirdi." ifadesine yer verilen açıklamada, Filistinli çocuğun ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail cezaevlerinde 7 Ekim'den bu yana işlenen sistematik suçlar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilere bir yenisinin daha eklendiğine işaret edilerek, "Esirlere karşı yürütülen savaş, Filistinlilere yönelik soykırımın başka bir boyutu." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in alıkoyduğu doktor Ebu Safiyye, Ofer Hapishanesinde fiziksel ve psikolojik şiddet gördü

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinde Ebu Safiyye'yi ziyaret eden avukat Gayd Kasım'ın verdiği bilgiler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin, işkence, darp ve taciz gibi fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü 5 sorgudan geçtiği ifade edildi.

Doktorun, Ofer Hapishanesinde 25 gün hücre hapsinde kaldığı bildirilen açıklamada, en uzunu 13 gün olmak üzere çeşitli sorgulara tabi tutulan Safiyye'nin fiziksel, ahlaki ve psikolojik olarak tükenmiş durumda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'de savaşın yeniden başladığını öğrendiğinde çok etkilenen Ebu Safiyye'nin, hapishanedeyken tek endişesinin Gazze'deki sağlık personeli, yaralılar ve hemşirelerin durumu olduğu kaydedilerek, yasa dışı savaşçı olarak görülen Ebu Safiyye'nin henüz yargılanmadığı bildirildi.

Gazze'de 1394 sağlık çalışanı öldürüldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 100 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan bu saldırılarda 1394 sağlık çalışanı ile 105 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'de 206 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğüne, 400 gazetecinin de yaralandığına dikkati çekildi.

İsrail'in yardım personeli ve polisi hedef alan 154 suç işlediği, 743 yardım personeli ile polisin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 39 bin 384 çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun kaldığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde 17 bin yaralının uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 850'si çocuk 4 bin 700 kişinin uzvunun kesilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

3 bin 500 çocuk açlık nedeniyle ölüm tehdidi altında

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 7 toplu mezarın tespit edildiği ve bu toplu mezarlardan 527 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, çeşitli hastalıklardan sıkıntı çeken 3 bin hastanın da Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmeye hazırlanıyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı’na konuşlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, binlerce askerden oluşan birliklerin saldırılara katılmak için hazırlıklar yürüttüğü bildirildi.

İsrail ordusunun 36'ıncı Tümeni'nin daha önce Gazze'nin kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığı hatırlatıldı.

Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı 226 merkez hedef alındı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 226 barınma merkezini hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'nin yalnızca yüzde 10'ununu "insani bölge" olduğunu savunduğu kaydedildi.

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 22 bin olduğu ve işlemleri tamamlanan 13 bin kişinin Gazze'den ayrılmayı beklediği belirtildi.

Yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 12 bin 500 kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Gazze'de 2,1 milyon kişide bulaşıcı hastalık tespit edildi

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 2 milyon 136 bin 26 kişide bulaşıcı hastalık ve 71 bin 338 kişide de "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için yaklaşık 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze'de 6 bin 628 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

İsrail askerleri 360 sağlık çalışanı ile 48 gazeteciyi alıkoydu

İsrail askerlerinin 360 sağlık çalışanı, 48 gazeteci ve 26 sivil savunma görevlisini alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Gazze'de alıkonulan 3 sağlık çalışanının İsrail hapishanelerinde öldüğü bildirildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin kullandığı 110 bin çadırın kullanılamaz hale geldiği, 280 bin Filistinli ailenin barınmak için çadır veya konteyner eve ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaklaşık 165 bin konutun tamamen, 200 bin konutun kısmen yıkıldığı, 115 bin konutun ise zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı

Gazze'de 139 okul ve üniversite yıkıldı, 150 öğretim görevlisi öldü

İsrail ordusunun, 221 kamu tesisi ile 139 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 359 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü ifade edildi.

İsrail saldırılarında 12 bin 900 Filistinli öğrencinin can verdiği, 785 bin Filistinli öğrencinin de eğitimden mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 150 araştırmacı, akademisyen ve öğretim görevlisi ile 800 öğretmen ve eğitimcinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı hastanede 16 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı hastanenin cerrahi bölümünün enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Cesedi bulunan Filistinlinin hastanede 2 gün önce ameliyat olan 16 yaşında bir çocuk olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırı düzenlediği hastanede yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye çıktığı açıklandı.

825 cami tamamen yıkıldı

İsrail ordusunun Gazze'de 825'ini tümüyle yıktığı 161 camiye ağır zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in 162 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 138 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail ordusunun 60 mezarlıktan 19'unu tahrip ettiği ve mezarlardan 2 bin 300 Filistinlinin naaşını çaldığı duyuruldu.

İsrail'in saldırılarla Gazze'ye verdiği zarar 41 milyar dolar

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 700 kilometre uzunluğunda elektrik hattının, 330 kilometre uzunluğunda şu şebekesinin ve 655 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının İsrail saldırıları nedeniyle tahrip edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 2 bin 846 kilometre uzunluğunda yol ve caddeyi tahrip ettiği bildirildi.

Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanında 42 stadyum, spor tesisi ve salonun yıkıldığı, 719 su kuyusunun zarar görerek hizmet dışı kaldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının geride bıraktığı zararın ise 41 milyar dolardan fazla olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'nin yüzde 88'inin yıkıma uğradığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'a göre İsrail, Batı Şeria'da "görülmemiş ölçekte" zorla yerinden edilmelere neden oluyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in işgal ve saldırıları altında bulunan Batı Şeria'daki duruma ilişkin bir rapor paylaştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki 10 binlerce yerinden edilmiş kişinin uygun barınak, temel hizmetler ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğu bildirilen raporda, Ocak 2025'te Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da "Demir Duvar" adını verdiği saldırılar başlattığı kaydedildi.

Raporda, "(Saldırılar) Binlerce kişiyi zorla yerinden ederek, onları son derece tehlikeli bir durumda bıraktı. İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini derhal durdurmalı. İnsani müdahale genişletilmeli ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır." denildi.

İsrail ordusunun, Gazze'de çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırı fiziksel şiddeti artırdığı vurgulanan raporda, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bu süreçte 187'si çocuk olmak üzere toplamda 930 Filistinlinin öldürüldüğü paylaşıldı.

Raporda, İsrail'in, sağlık çalışanları ve hastalar üzerindeki sistematik baskı uyguladığına işaret edilen raporda, sağlık hizmetlerine erişimin ciddi anlamda engellendiği bildirildi.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin ruh sağlığı durumunun endişe verici olduğu kaydedilen raporda, birçok hastanın baskınlar ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle stres, kaygı ve depresyon gibi sorunlar yaşadığı aktarıldı.

MSF'in acil ihtiyaçlara yanıt vermeye devam ettiğine işaret edilen raporda, yerinden edilmenin ölçeği ve yetersiz uluslararası müdahalenin ortasında tırmanan insani krizin büyük bir zorluk oluşturduğu ve Batı Şeria'daki ihtiyaçların daha da kötüleştiğinin altı çizildi.

"İnsani müdahalenin kapsamı genişletilmeli"

Raporda görüşlerine yer verilen Vingne, Batı Şeria'da bu ölçekte zorla yerinden edilme ve kampların yıkılmasının onlarca yıldır görülmediğini belirtti.

Vingne, "İsrail güçleri kamplara erişimi engellediği, evleri ve altyapıyı tahrip ettiği için insanlar evlerine dönemiyor. Kamplar harabe ve toz haline geldi. İsrail buna son vermeli ve insani müdahalenin kapsamı genişletilmeli." ifadelerini kullandı.

UNRWA: İsrail Gazze'ye uyguladığı ablukayla daha fazla çocuğu aç bırakıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye yardım girişini durdurmasının üzerinden 3 hafta geçtiğine işaret etti.

Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalabilmek için İsrail üzerinden yapılan ithalata bağımlı olduğuna dikkati çeken Lazzarini, Gazzelilerin, savaşın ilk aşamasında dayatılandan daha uzun ve boğucu bir ablukayla karşı karşıya olduğunu, yiyecek, ilaç, su ve yakıta erişemediğini dile getirdi.

"Yardım girişi olmadan geçen her bir gün, daha fazla çocuğun aç uyuması, hastalıkların yayılması ve mahrumiyetin artması anlamına geliyor. Yiyeceksiz geçen her bir gün Gazze'yi ciddi bir açlık krizine sürüklüyor." ifadesini kullanan Lazzarini, İsrail'in Filistinlileri toplu bir şekilde cezalandırdığını kaydetti.

Lazzarini, ablukanın kaldırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım ve ticari malzemelerin kesintisiz bir şekilde Gazze'ye girmesi çağrısında bulundu.

"Gazze'de şiddetli yağışlar yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını sular altında bıraktı"

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze'deki duruma değinildi.

Açıklamada, "Bir kez daha şiddetli yağışlar Gazze'deki derme çatma çadırları sular altında bıraktı." ifadesi kullanıldı.

Yerinden edilen binlerce Filistinlinin gidecek bir yerinin olmadığı belirtilen açıklamada, "İsrailli yetkililer, üç haftadır sınır kapılarını kapalı tutuyor ve hiçbir insani yardım malzemesi ile ticari ürünün girişine izin vermiyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Filistinlilerin yetersiz barınma imkanları sebebiyle yağmur, soğuk hava ve aralıksız bombardımana maruz kaldıklarına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "İnsani yardım ve barınma malzemelerinin girişi için abluka kaldırılmalı." çağrısı yapıldı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'a göre, Gazze'de yeniden başlayan çatışmalardan Hamas sorumlu

ABD basınına göre Witkoff, "Fox News Sunday" programında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridinde yeniden başlayan çatışmalardan "Hamas'ın sorumlu olduğunu" savunarak, "Kabul edilebilir bir anlaşmamız olduğunu düşünüyordum. Hatta Hamas'tan onay aldığımızı bile düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Süreçte "kendisinin aldatılabilme" ihtimalini değerlendirdiğini kaydeden Witkoff, "Belki de bu benim aldatılmam. Orada olduğumuzu sanıyordum ve belli ki orada değildik. Burada saldırganın kim olduğunu açıkça ortaya koymamız gerekiyor ve o da Hamas." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, İsrail'in yanında olduğunu vurgulayan Witkoff, Gazze'deki ateşkesin uzatılmasını kapsayan "köprü önerisini" anımsatarak, "Hamas'ın demilitarize olması ve 'köprü önerisinin' kabul edilmesi için her türlü fırsatı vardı." diye konuştu.

Hamas'ın tekrar "elini uzatması"

Witkoff, 40-50 günlük bir ateşkes, silahsızlanma ile nihai bir ateşkesin tartışılabileceği "köprü önerisinin" kabul edilmesi konusunda Hamas'ın her türlü fırsata sahip olduğunu ileri sürerek, "Her türlü fırsat vardı ve bunu yapmamayı seçtiler." dedi.

Hamas'ın tekrar "elini uzatması" halinde ABD'nin duruma "yine de duyarlı" olacağını bildiren Witkoff, "Kesinlikle herkesi masaya geri döndürüp rehineleri eve götürmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.