Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusu, "Gazze'deki işgalini kalıcı hale getirecek" saldırıları başlattığını duyurdu

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7'si enkaz altından çıkarılan 153 ölü ve 459 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 131 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 632 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 272'ye, yaralıların sayısının da 120 bin 673'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ev ve çadırlarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Han Yunus’un doğusundaki Mean bölgesini hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordunun ayrıca Han Yunus’un doğusundaki Fuhari beldesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, dün aynı bölgeye düzenlenen saldırıda yaralanan 1 çocuk da yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında, Selame ailesinin bulunduğu bir çadıra düzenlediği hava saldırısında da aralarında bir kız çocuğu, biri hamile 2 kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir başka çadırın bombalanması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya’nın doğusunda bir eve düzenlenen hava saldırısı da çok sayıda sivilin yaralanmasına ve bazılarının enkaz altında kaybolmasına yol açtı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmakta zorluk yaşadığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir evi bombaladığını, iki sivilin öldüğünü ve çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir evin İsrail tarafından bombalandığı, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin, Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde dün evinden yiyecek almak üzere çıktığı sırada İsrail tarafından öldürülen bir Filistinlinin cesedine ulaştığı kaydedildi.

Sabah saatlerinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgilere göre, İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki bir insani yardım deposunu hedef aldığı saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki İsrail saldırısında 3, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırıda da 5 kişi öldü.

Deyr el-Belah’ta ayrıca bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişi, sokaktaki insanların hedef alındığı diğer saldırıda 3 ve bir çadırın hedef alındığı 3’ncü saldırıda da 1 kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ev ve çadırlarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Han Yunus’un doğusundaki Mean bölgesini hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordunun ayrıca Han Yunus’un doğusundaki Fuhari beldesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, dün aynı bölgeye düzenlenen saldırıda yaralanan 1 çocuk da yaşamını yitirdi.

Kentteki üniversite yakınlarındaki diğer saldırıda da 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Fuhari beldesindeki 2’nci saldırıda da bir Filistinli öldü.

Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye ve Zeytun’daki saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus Mülteci Kampı’nın hedef alındığı saldırıda da 1 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında, Selame ailesinin bulunduğu bir çadıra düzenlediği hava saldırısında da aralarında bir kız çocuğu, biri hamile 2 kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir başka çadırın bombalanması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya’da 3 evin vurulduğu hava saldırısı da çok sayıda sivilin yaralanmasına ve bazılarının enkaz altında kaybolmasına yol açtı.

Cibaliya’nın Tel ez-Zater bölgesinde bir evin vurulduğu saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca önceki günlerde Han Yunus’taki Karara ve Şucaiyye mahallelerinde ölen 2 kişinin cenazeleri de bugün enkaz altından çıkartıldı.

İsrail Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarındaki diğer saldırılarında da 5 kişi öldü.

Son saldırılarla sabah saatlerinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 2 günde en az 200 kişiyi öldürdü, 300 bin kişiyi yerinden etti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 2 gün içinde sadece Gazze'nin kuzeyinde işlediği katliamlarda en az 200 kişinin öldüğü ifade edildi.

Bu süre zarfında 1000 konutun tamamen ya da kısmen yıkıldığı ve en az 300 bin kişinin zorla yerinden edildiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin, saldırıların gerçekleştiği yerlere ulaşmasını engellemesi nedeniyle halen enkaz altında yaklaşık 140 kişi olduğu kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyinde hareket eden tüm nesnelerin doğrudan ve sistematik olarak hedef alındığına, "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak adlandırılan kapsamlı saldırılarla binlerce sivilin yerinden edildiğine dikkati çekilen açıklamada, Tel ez-Zater, Cibaliya ve Beyt Lahiya'da yüzlerce çadırın da İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) yakıldığı bildirildi.

Açıklamada, yerinden edilen binlerce kişinin altyapısı çökmüş durumda olan ve yeterli barınma merkezi ile çadır bulunmayan Gazze kentine göç ettiği, gıda, su ve ilaç gibi temel insani ihtiyaçların karşılanamadığı bu kente yapılan yeni göçlerin insani bir felaketin habercisi olduğu vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayanların, İsrail tarafından tüm dünyanın gözü önünde etnik temizliğe ve soykırıma tabi tutulduğuna işaret edilen açıklamada, artan katliamların durdurulması ve sistematik soykırımın son bulması için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze'de açlığı "silah" olarak kullanan İsrail, 29 aşevi ile 39 yardım dağıtım merkezini vurdu

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde 29 aşevi ile 39 yardım dağıtım merkezini bombaladığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de tüm sınır kapılarını kapatarak Filistinlileri aç bırakma politikasını 77 gündür sürdürdüğü vurgulandı.

Filistin halkına yönelik bu "sistematik aç bırakma" politikası kapsamında Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir gıda yardım deposunun bombalandığı, 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi ancak saldırının ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Son saldırıyla birlikte gıda alanında şu ana kadar vurulan yerlerin sayısının 29'u aşevi, 39'u yardım dağıtım merkezi olmak üzere 68'e yükseldiği aktarıldı.

Bu tür saldırılarda gıdaya ulaşmaya çalışan yüzlerce kişinin öldüğü vurgulanan açıklamada, bu kanlı tablonun, "soykırım, abluka ve aç bırakma" üzerine kurulu İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin, bir halkın açlıktan ve bombardımandan ölmesine ortak olması anlamına geldiği dile getirildi.

Filistin İnsan Hakları Merkezi: Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 65 bini aşkın çocuk ölüm tehdidi altında

İsrail'in Gazze'de uyguladığı "aç bırakma politikası" nedeniyle 65 binin üzerinde çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Filistin İnsan Hakları Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapalı tutarak Gazze halkını aç bırakmasının insani koşulları felaket düzeyine taşıdığı kaydedildi.

Aç bırakma politikasından en çok zarar gören toplumsal kesimin kadınlar ve çocuklar olduğu vurgulanan açıklamada, "Gıda güvenliği olmaması ve yetersiz beslenme nedeniyle 65 binin üzerinde çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya. 7 Ekim 2023'ten bu yana 50'nin üzerinde çocuk bu sebeple vefat etti." ifadesi kullanıldı.

Temel insani yardımlar ile yakıt girişine izin verilmemesi nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinilen açıklamada, tüm fırınların ve yemek dağıtan aşevlerinin kapandığı, piyasada temel tüketim maddelerinin azalması nedeniyle fiyatların astronomik şekilde yükseldiği ve bunun da insanları ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirdiği aktarıldı.

Aşevlerine yönelik saldırıların "açlık krizini" trajik bir şekilde kötüleştirdiği, yetersiz beslenmenin anneleri ve çocukları doğum kusurları ve bebek ölümleri gibi bir dizi ciddi sağlık riskine maruz bıraktığı dile getirildi.

Açlığın, çocukların gelişimine engel olduğu, onları bağırsak enfeksiyonlarına, hızlı zayıflamaya ve kas kütlesi kaybına yatkın hale getirdiği, cüceliğe, zihinsel ve bedensel gelişim geriliğine neden olduğu ve bazı durumlarda ölüme bile yol açabildiği vurgulandı.

İsrail'in, psikolojik ve fiziksel zarar vererek Filistin halkını tamamen ya da kısmen dumura uğratmak için açlığı araç olarak kullandığı kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Gazze'deki soykırımı durdurması için İsrail'e baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu çocuk olmak üzere 57 Filistinlinin açlıktan öldüğü hatırlatılmıştı.