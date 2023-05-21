Siyasi hayatı boyunca milliyetçi çizgiden hiç ayrılmadığını, siyasi ilkelerinin, koordinatlarının önce millet ve devlet politikaları olduğunu söyleyen İsmail Ok, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Selahattin Demirtaş söylemleri üzerinden eleştirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Kemal Kılıçdaroğlu 28.05.2022 tarihinde Van’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda kullandığı kelimeler tehlikenin ve pazarlıkların hangi boyutta olduğunu göstermiş oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu o gün 'Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını isteyenler bize katılsın' dedi. Ben Demirtaş’ın serbest kalmasını istemiyorum" ifadelerine yer verdi.