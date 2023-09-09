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Bekçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başlayacak. Bekçi olmak isteyenler sıkı bir şekilde İŞKUR’un ilanlarını takip etmektedir. İşte 2023 İŞKUR bekçi alımlarına dair detaylar…

Bekçi Alımı İçin İlanların Yayınlandığı İller

İŞKUR üzerinden yayınlanan bekçi ilanları farklı illerde bulunuyor. İşte bazı illerde yayınlanan bekçi ilanlarının örnekleri şu şekildedir;

Ankara, Antalya, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Kırşehir, Adana, Osmaniye, İzmir, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Malatya, Aydın ve Erzurum.Şu anda İŞKUR üzerinden açılan bekçi ilanları şu şekildedir...

Çarşı Mahalle Bekçi Alımında Açık Olan İlanlar

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

MUĞLA

29.09.2023

Ref. No: 00007764308

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

ANKARA

23.09.2023

Ref. No: 00007753080

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

BALIKESİR

22.09.2023

Ref. No: 00007750411

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

MUĞLA

21.09.2023

Ref. No: 00007746865

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

İSTANBUL

19.09.2023

Ref. No: 00007741455

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

ANTALYA

15.09.2023

Ref. No: 00007728894

Bekçi Başvuru Şartları Nelerdir?

- T.C vatandaşı olmalıdır,

- En az lise mezunu olmak,

- Minimum Boy Kriteri: Başvuru yapacak kişilerin en az 167 cm boyunda olmaları şartı aranmaktadır.

- Beden Kitle İndeksi: Adayların beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir.

- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir sene veya daha fazla süreden beri ikamet ediyor olmak,

- Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

- Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış,

- Adli Sicil Kaydı: Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış olmamak, affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gerekmektedir.

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak gerekir,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmaması gerekir,

- Memuriyete engel bir halin bulunmaması gerekir,

- Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak gerekmektedir.

Bu şartları karşılayan adaylar, İŞKUR'un bekçi alım ilanlarına başvuru yapabilirler.

kamu bülteni