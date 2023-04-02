1955 yılında Van’ın Başkale ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Babası Mahmut Ertuş’un 1979 yılında vefat etmesinin ardından 12 aşiret liderinin önerisi ve talebi üzerine Ertoşi Aşireti’nin liderliğine seçildi. 1989-2002 yılları arasında 3 dönem Başkale’de belediye başkanlığı görevini yürüttü. Bölgede ‘barış elçisi’ kimliğiyle de ön plana çıkan Ertuş, bu zamana kadar birçok husumeti ve anlaşmazlıkları barış ile sonuçlandırmıştır. Öte yandan tarım, hayvancılık, akaryakıt, inşaat ve madencilik üzerine birçok şirketi bulunan Ertuş, yüzlerce kişiyi istihdam sağlayan bir iş insanıdır.

Kaynak: WanHaber