Edinilen bilgiye göre kaza, Bağcılar Mahallesi yolunda meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı greyderin yol açma çalışması sırasında uçuruma düşmesi sonucu operatör Mehmet Salim A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı operatör, vatandaşların yardımı ile iş makinesinden çıkartılıp sağlık ekiplerine telsim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralının, İlçe Jandarma Komutanlığında hazır bekletilen askeri helikopterle Van'a nakli gerçekleştirildi.