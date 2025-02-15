31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesini DEM Partili Abdullah Zeydan kazanmıştı. Zeydan’ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında 11 Şubat Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Görevden alınan Zeydan’ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi. Vali Balcı, belediye binasına geçerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Kayyum Beledi̇ye

Kaynak: İHA-DHA