Van’da iş yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Kandaşoğlu, şehirde kimsenin artık cesaret edip konuşmadığını dile getirdi.

“HAVALİMANI PROJESİ YAVAŞ İLERLİYOR”

Kandaşoğlu, Van Havalimanı meydan düzenlemesi projesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak, "Altyapı eksikliği ve işlerin yavaşlığı yüzünden çok acil olan havaalanı meydan düzenlemesini gece gündüz demeden çalışarak ‘bir gün önce bitirebilir miyiz’ düşüncesiyle sürdürüyoruz. Ancak günde 1000 metrekare beton dökmemiz gerekirken yalnızca 400 metrekare dökebiliyoruz. Bu sadece bir sayı değil, tüm planımızın ve sistemimizin çöküşü demek." dedi.

“KİMSE KONUŞMUYOR, HERKES SUSMUŞ”

Kandaşoğlu, "Ne STK’lar, ne teşkilatlar, ne muhtarlar, ne siyasiler, ne mühendisler, ne de mimarlar odası ses çıkarıyor. Herkes susmuş, herkesin kafası karmakarışık. Peki, bu nereye kadar böyle devam edecek? Kim bu şehirde dürüst, namuslu ve samimi bir şekilde işini yapmıyorsa, kim üçkağıtla, hileyle öne çıkıyor, ticaretini düzgün yapmıyorsa, Allah belasını versin! Aynı şekilde, kim bu tür insanları destekliyorsa, kim onların arkasından yürüyorsa, kim onlara iş veriyorsa, Yüce Rabbim onların da belasını versin. Bu milleti perişan edenlerden hesap sorsun. Bu güzelim şehri yaşanmaz hale getirenleri Rabbim mahvetsin, perişan eylesin." sözlerine yer verdi.

“BİRİLERİ ARTIK DUR DEMELİ"

Kandaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Hem işini yapmayacaksınız hem sahada yürüyeceksiniz. Bu halkın hakkını çiğneyeceksiniz, hem de hüküm süreceksiniz öyle mi? Artık birilerinin çıkıp bu tür kişileri ifşa ederek ‘dur’ demesi lazım. Van bunu hak etmiyor, bu yük artık kaldırılamaz."

“PROJELER 6 YILDIR BİTMİYOR”

Ulaştırma projelerindeki gecikmelere de dikkat çeken Kandaşoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bu büyük yanlışları Ankara’daki yetkililer yapıyor. Hiçbir ilde böyle bir şey yok! Çevre yolu tam bir muammaya dönüşmüş durumda. Van–Erciş, Erciş–Patnos, Patnos–Malazgirt, Van–Gevaş, Van–Kapıköy, Gürpınar–Gevaş kavşağı projelerinin ihaleleri 6 yıl önce yapıldı. Ama maalesef hiçbir firma çalışmıyor. Başka bir ilde olsa nasıl olurdu!”