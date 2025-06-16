Türki İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Doğu Sanayi ve İş Dünyası Konfederasyonu (DOĞUSİFED) işbirliği ile 20 Haziran 2025’te Van’da bir otelde iş dünyası bir araya gelecek.

TÜRKONFED-DOĞUSİFED İş Dünyası Buluşması, bölge ekonomisinin potansiyelini öne çıkarmak ve kalkınma fırsatlarını tartışmak amacıyla düzenlenecek.

Program, 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’te açılış konuşmalarıyla başlayacak. DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Çiftçi ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez konuşma yapacak.

Yapılacak konuşmaların ardından, 14:30 ile 16:30 saatleri arasında ekonomi konuşulacak. Düzenlenecek toplantıya ilişkin yapılan açıklamada; “Bölge ekonomisinin potansiyelini görünür kılmak, kalkınmaya yönelik stratejik fırsatları tartışmak ve özel sektörün gelişimdeki belirleyici rolünü yeniden vurgulamak adına önemli bir platform olacaktır” denildi.

16:30 ile 17:45 saatleri arasında ise Doç. Dr. Ümit İzmen’ın moderatörlüğünde “İkinci Yüzyıla Girerken Türkiye Ekonomisi” adlı panel yapılacak.