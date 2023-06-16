Erzincan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik şehir genelinde çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede durdurulan yolcu otobüsünde, yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen İran uyruklu M.M.A ve O.A gözaltına alındı.

Tomografi ile tespit edildi

Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yapılan tomografi çekimlerinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin makatından toplam 1,748 gram uyuşturucu çıkarıldı.

Tutuklandılar

Yapılan tıbbi müdahale ile M.M.A’nın makatından çıkarılan 81 adet 934,96 gram ile O.A’nın midesinden çıkarılan 67 adet 813,07 gram afyon sakızına el konuldu.İHA

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.