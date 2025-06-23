Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

İsrail, İran'ın Şahrud kentinde füze üretim tesisini vurduğunu iddia etti

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan eyaletinin Şahrud kentindeki karadan karaya füze üretim tesislerini hedef aldıklarını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'den yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki bir bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları tarafından istihbarata dayalı bir saldırı yapıldığı ileri sürülen açıklamada, İran'ın Şahrud kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı karadan karaya füze motoru üretim tesisine hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'e fırlatılan füzelerin motorlarının üretiminde kullanılan kritik makinelerin bulunduğu tesisin İran'ın füze üretme kapasitesine zarar vermek için hedef alındığı iddia edildi.

İran'ın bazı kentlerinde patlama sesi duyulduğu bildirildi

İran'ın Kirmanşah, Tebriz ve Savocbulağ kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu, İsfahan'da da bir ambulansa saldırı düzenlendiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın bazı kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Bu kentlerin, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ olduğu ifade edildi.

Devlet televizyonu ise İsfahan'ın Necefabad kentinde görevdeki bir ambulansa saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırıları devam ettirmek istemediği iddia edildi

Axios haber sitesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

ABD'li yetkili, Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının ardından buna devam etmek istemediğini öne sürerek, "(Trump) İranlılar ABD güçlerine misilleme yaparsa saldırmaya hazır ancak (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya barış istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Hem ABD'li hem de İsrailli yetkililer, B-2 bombardıman uçaklarının İran'daki üsleri bombalamasının ardından Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak saldırılar hakkında bilgi verdiğini iddia etti.

ABD'li ve İsrailli 3 yetkili, Trump yönetiminin talebi üzerine İsrail Hava Kuvvetlerinin, ABD'nin Fordo nükleer tesisine saldırısından önceki 48 saat içinde İran'ın birçok hava savunma sistemini imha ettiğini aktardı.

İsrailli yetkili, ABD'nin İsrail'e saldırı öncesinde ortadan kaldırılmasını istediği hava savunma sistemlerinin listesini verdiğini öne sürdü.

ABD'nin saldırı düzenlemeden önceki 48 saat içinde İsrail ordusunun, İran'ın savunma sistemlerini zayıflatmak için bölgede birkaç saldırı düzenlediğini belirten İsrailli yetkili, "ABD'yi savaşa katılmaya zorlamadık. ABD'yi savaşa sürüklediğimiz izlenimini yaratmamaya özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkili, İran'ın nasıl tepki vereceğini hala bilmediklerini, vereceği tepkinin "her şeyi değiştirebileceğini" kaydederek, "Ancak Amerikalılar bize bu turu kapatmak istediklerini açıkça belirttiler. Saldırılarımıza devam etmemiz onlar için sorun değil ancak kendileri için bu iş bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu "yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini, hedefe ulaşana kadar saldıracaklarını" söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve ABD'nin İran nükleer tesislerini doğrudan hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.

Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki hedeflerine ulaşırlarsa saldırıları sürdürmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, saldırıları gerekenden erken de sonlandırmayacaklarını belirtti.

Netanyahu, "görevi tamamlamaya çok yakın olduklarını ve hedeflere ulaşmaya odaklandıklarını" savundu.

İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumunun bulunduğu yer hakkında "ilginç bir istihbarata" sahip olduklarını iddia eden Netanyahu, İran'ın nükleer silaha erişmesinin önüne geçmenin yanı sıra en önemli amaçlarının İran'dan gelecek füze tehdidini ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların Abraham Anlaşmaları'nın genişlemesine yol açacağını ileri sürerek, "Hayal bile edemeyeceğimiz fırsatlar ortaya çıkacak. Bu, tektonik bir değişim." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkili, İran'a saldırıları bu hafta bitirebileceklerini iddia etti

İsrailli bir yetkili, bir yıpratma savaşına sürüklenmek istemediklerini ve İran'a yönelik saldırıları bu hafta bitirebileceklerini iddia etti.

İsrail'in "Ynet" internet sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Ali Hamaney'in İsrail'e saldırıları durdurması halinde Tel Aviv yönetiminin bunu kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

İsrailli yetkili, uzun bir saldırıya hazırlandıklarını, saldırıların sona ermesinin İranlılara bağlı olduğunu ve uzamasının çıkarlarına olmadığını belirterek, "İran bizi bir yıpratma savaşına sürüklerse bu zaman alacaktır. Bizim istediğimiz bu değil. Bu işi yakında, ideal olarak bu hafta içinde bitirmeyi umuyoruz. Ancak Hamaney ateş etmeye devam ederse, biz de karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının tam etkisinin netleşmediğine dikkati çeken İsrailli yetkili, İran'ın saldırı öncesinde sadece küçük bir miktar zenginleştirilmiş uranyumu tesislerden çıkarabildiğini ileri sürdü.

Yetkili, İsrail'in ilk hedefinin İran'ın nükleer programı olduğunu ve rejim değişikliğini hedeflemediğini savunarak, "Saldırılar rejimi zayıflatabilir, ancak bu hiçbir zaman amaç olmadı." ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer programını vurma hedefinin gerçekleştirildiğini vurgulayan İsrailli yetkili, ikinci hedef olarak füze programını hedef almayı sürdürdüklerini ve İran'ın füze rampalarına, stokuna ve üretim kabiliyetine yönelik saldırılara gelecek günlerde de devam edeceklerini belirtti. Yetkili, şu ana kadar füze rampalarının yüzde 50'sini imha ettiklerini, Tahran yönetiminin elinde 200 füze rampası ile 1500 füze kaldığını ileri sürdü.

Yetkili, İsrail güvenlik kabinesi üyesi bakanların güvenli bir sığınakta konakladığını ifade etti.

İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme füze saldırısının önlendiği bildirildi

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi.

Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı.

İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

İsrail'in İran'a saldırıları gece saatlerinde de devam etti

İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi.

Tahran’ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti.

Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

İran'da, İsrail'e ait bir İHA düşürüldü

İran basınında yer alan haberde, düşürülen İHA'nın İsrail ordusuna ait "Hermes 900" olduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'nın İran'ın batısındaki Herremabad kenti yakınlarında sabah erken saatlerde düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, İran'da bir İHA'sının düşürüldüğünü doğruladı.

Düşürülen İHA'nın türüne ve nerede düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "herhangi bir bilgi sızma riskinin olmadığı" ileri sürüldü.

ABD, İran'ın zenginleştirdiği uranyumun akıbetinin peşinde

Amerikan ABC News kanalına konuk olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında konuştu.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilip edilmediği sorusuna Vance, "Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili bir şeyler yapmayı sağlamak için çalışacağız ve bu, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin konularından biri olacak." şeklinde yanıt verdi.

Vance, İran'ın artık bu stokları silah kalitesinde uranyuma dönüştürme kapasitesine sahip olmadığını söyleyerek asıl hedeflerinin de bu olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tesislerin yok edildiğini savunmasının ardından New York Times'ın Fordo tesisinin "ağır hasar gördüğü ancak tamamen yok edilmediği" yönündeki haberine ilişkin ise Vance, "Ciddi hasar görmek ile tamamen yok edilmek arasındaki fark tam olarak nedir, emin değilim. Bildiğimiz şey, (İran'ı) nükleer programlarında önemli ölçüde geriye düşürdüğümüzdür." dedi.

Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Almanya: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek kesinlikle meşrudur

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin kesinlikle meşru olduğunu söyledi.

Wadephul, ARD televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek kesinlikle meşrudur." dedi.

Yine de radyasyon sızdırma tehlikesi bulunan bir nükleer tesise doğrudan saldırmanın meşruiyetinin sorulması üzerine Wadephul, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özel olarak korunuyorlar. Neyse ki İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, şu ana kadar ölçülebilir düzeyde radyasyon sızıntısı olmadığı bilgisini aldık. Bu durumun böyle devam etmesini umuyoruz. Ancak tekrar ediyorum, anlaşmalara uymayan, kuralları ihlal eden İran'dı."

Almanya'nın pozisyonunun "artık müzakerelere ihtiyaç olduğu" yönünde olduğunu ifade eden Alman Bakan, İran'ın bu ivediliği fark etmesini umduğunu kaydetti.

Çatışmaları barışçıl ve uzlaşma yoluyla sona erdirmek için her türlü imkanın mevcut olduğunu savunan Wadephul, bunun için İran'ın hazır olması gerektiğini ancak böyle bir hazırlık göremediklerini aktardı.

Birleşmiş Milletlerin İran'ın uranyum zenginleştirme programının makul sivil kullanımın çok ötesine geçtiğini tespit ettiğine işaret eden Wadephul, "Yani İran kendisi kırmızı çizgiyi aştı." diye konuştu.

İsrail ve İngiltere dışişleri bakanları, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısını görüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına ilişkin son gelişmelerin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları ile Gazze Şeridi'ndeki esirlerin durumunun ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıyı takdir ettiğini belirten Saar, Washington'un "özgür dünyanın lideri olarak hareket ettiğini" öne sürdü.

Saar, Lammy ile görüşmesinde uluslararası toplumu, "İran'ı tutumunu değiştirmeye zorlaması" için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.