Başkent Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu.

Bölgedeki AA muhabiri, kentin doğusu ile batısında art arda patlamalar yaşandığını, ardından gökyüzünde dumanların yükseldiğini aktardı.

Patlamaların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, ilk kez İran’ın kuzeyindeki hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının İran'ın kuzeyine kısa süre önce ilk kez saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu saldırının İsrail ordusunun deniz ve askeri istihbarat servislerinin sağladığı bilgiler doğrultusunda yapıldığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, hava saldırısına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağını aktardı.

Bender Enzeli'de gümrük ve denizcilik kurumu vuruldu

İran devlet televizyonuna göre, Bender Enzeli Kaymakamı Muhammed Salih Ziyayi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ziyayi, "Bender Enzeli'de gümrük genel müdürlüğü ve denizcilik kurumu saldırıya uğradı. İlçe merkezine herhangi bir saldırı yapılmadı." dedi.

İranlı yetkili, ABD ve İsrail'in Bender Enzeli'ye düzenlediği füze saldırısında şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.