İran-İsrail çatışması 5. günde devam ediyor. İran, İsrail'e yeni bir saldırı başlattı. İsrail'in dört bir yanında sirenler duyuldu. Kudüs ve Tel Aviv'den ise şiddetli patlama sesleri yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, füze düştüğü ihbarı alınan yerlere kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. İlk değerlendirmelere göre İran'ın saldırıda yaklaşık 20 balistik füze ateşlediği ifade edildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom ise İsrail'in merkezinde otobüslerin bulunduğu park yerinde 5 kişinin hafif yaralandığını aktardı.