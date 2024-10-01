İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İsrail'de halka "sığınaklardan çıkabilecekleri" duyuruldu

İsrail ordusu, füze saldırısının son bulmasının ardından halkın sığınak ve güvenli bölgelerden çıkabileceğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin ardından "ülke genelinde halkın sığınak ve korunaklı yerlerden çıkmasına izin verildiği" belirtildi.

İsraillilerden yeni uyarılar olması halinde bunları dikkate almaları istendi.

Öte yandan ordudan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Ordudan paylaşılan görüntüde, Halevi ve üst düzey komutanların, durum değerlendirmesini sığınak benzeri bir odada yapmaları dikkati çekti.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İran: Siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı karşılık gelir

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söylerek "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü: Saldırının bir bedeli olacak

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, füze saldırısı sonrası basın toplantısı düzenlendi.

İran'ın saldırıları nedeniyle hem savunma hem de saldırı pozisyonunda "alarm" durumunda olduklarını söyleyen Hagari, "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Hagari, "İran'a yönelik saldırının yakın bir gelecekte mi yapılacağı" yönündeki soruya "en üst düzeyde hazırlıklı oldukları" cevabını verdi.

Suriye'deki ABD güçleri, İran’dan fırlatılan balistik füzelerden bazılarını düşürdü

Suriye’nin Humus ilindeki Tenef üssü ile Ürdün-Suriye sınırında konuşlu ABD güçleri, İran’dan İsrail’e ateşlenen balistik füzelerden bazılarını etkisiz hale getirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'dan İsrail’e fırlatılan füzelere, Suriye’de konuşlu ABD üslerindeki hava savunma sistemleri müdahale etti.

Kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef’ten ve Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22’den ateşlenen hava savunma bataryaları, en az 20 füzeyi imha etti.

Füzelerin imhası sırada üste bulunan ABD askerlerinin zarar görüp görmediği bilinmiyor.

ABD tarafından söz konusu müdahale ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Lübnan'a artan saldırılarının ardından giderek yükselen İsrail-İran gerilimine ilişkin ulusal güvenlik ekibini topladığı bildirildi.