İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ketindeki Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi. Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, patlamanın limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiğini ve olayda yaralılar olduğunu belirtti.

Hürmüzgan Acil Durum Kurumu Sözcüsü Hüseyin Kasımi ise patlamada 195 kişinin yaralandığı açıkladı.

İRAN ULUSAL PETROL RAFİNERİSİ: LİMANDAKİ PATLAMA PETROL TESİSLERİ İLE İLGİLİ DEĞİL

İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın petrol tesisleri ile ilgili olmadığını, çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesindeki tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği belirtildi” ifadeleri kullanıldı.