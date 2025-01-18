İran, iki Yargıtay hakimine yönelik düzenlenen suikasti konuşuyor..

Suikaste ilişkin detaylar İran resmi haber ajansı IRNA'da yer aldı.

IRNA'ya göre, silahlı bir saldırgan Tahran'daki Yüksek Mahkeme önüne geldi.

İKİ HAKİMDEN ACI HABER

Silahlı saldırgan tarafından burada Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki hakim yaşamını yitirdi.

SALDIRI SONRASI KENDİNİ VURDU

Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.