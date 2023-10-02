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Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında üretimine ara verilen Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı tekrar faaliyete geçiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın faaliyete geçmesi ile birlikte günde yarım milyon varil petrolün piyasaya verilmesi bekleniyor.

Bora hattı deprem ve selde hasar gördü

Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı’nda konuşan Bayraktar, hattın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ve ardından yaşanan sel felaketlerinden hasar gördüğünü anımsattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Irak Türkiye Petrol Boru Hattı hakkında bilgiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Irak Türkiye Petrol Boru Hattı hakkında bilgi

Günde yarım milyon varil üretim bekleniyor

Irak Türkiye Petrol Boru Hattı hakkında bilgi vererek, hattın bugün itibarıyla çalışmaya hazır hale getirildiğini belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

Bu hafta içinde, yeniden faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına gaz tarafı için yarım milyon varil tedarik edebilecek olan Irak-Türkiye boru hattını işletmeye başlayacağız.

Kaynak: AA