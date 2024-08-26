iPhone X: Bir Devrin Simgesi

2017 yılında tanıtılan iPhone X, Apple'ın radikal tasarım değişiklikleri ve Home butonuna veda etmesiyle teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. 5,8 inçlik Super Retina OLED ekranı, güçlü A11 Bionic işlemcisi ve çift arka kamerasıyla dönemin en ileri teknolojilerini sunan bu cihaz, Apple'ın iPhone serisinde yeni bir çağ başlattı.

2024’te iPhone X Almak Mantıklı mı?

Ancak teknoloji dünyasında zaman hızla akıyor. iPhone X, 2024 yılında güncellemelerden mahrum kalmış durumda. iOS 17'yi almadığı gibi, gelecekteki iOS 18 güncellemesi de bu model için mümkün olmayacak. Donanım açısından hala güçlü olsa da, yazılım desteği eksikliği ve yeni modellerin sunduğu üstün özellikler, iPhone X’i bir adım geride bırakıyor.

Güncel Alternatifler

Eğer yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız, daha güncel modelleri tercih etmek uzun vadede daha akıllıca olacaktır. 2022'de çıkan iPhone 14 veya 2023'te piyasaya sürülen iPhone 15 modelleri, hem performans hem de yazılım güncellemeleri açısından daha avantajlıdır. Daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar içinse iPhone SE (2022) modeli mantıklı bir tercih olabilir.

Sonuç olarak, iPhone X bir zamanlar devrim niteliğinde bir cihazdı, ancak 2024 itibarıyla yeni bir telefon almak isteyenlerin daha güncel modelleri değerlendirmesi gerekiyor. Günümüzün hızlı değişen teknolojisinde, yenilikleri kaçırmamak adına son çıkan modellere yönelmek en doğrusu olacak.