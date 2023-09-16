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iPhone 15 modelleri, Apple'ın salı günü düzenlediği etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

ABD'li şirket, her zamanki gibi etkinlik sırasında telefonların batarya kapasiteleri hakkında hiçbir bilgi paylaşmadı.

Ancak üçüncü taraf kaynaklardan gelen son açıklamalar, iPhone 15 serisinin batarya kapasitelerini ortaya çıkardı.

iPhone 15 batarya kapasiteleri

Yapılan açıklamalara göre, iPhone 15 modellerinin batarya kapasiteleri şu şekilde:

iPhone 15 3.349 mAh

iPhone 15 Plus 4.383 mAh

iPhone 15 Pro 3.274 mAh

iPhone 15 Pro Max 4.422 mAh

Merak eden okuyucularımız için, iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri şu şekildeydi:

iPhone 14 3.279 mAh

iPhone 14 Plus 4.325 mAh

iPhone 14 Pro 3.200 mAh

iPhone 14 Pro Max 4.323 mAh

Yukarıdaki bilgiler ışığında, Apple'ın iPhone 15 modellerinde az da olsa daha yüksek kapasiteli bataryalar kullandığını görüyoruz. Yıllardır düşük kapasiteli batarya kullandığı için eleştirilen Apple, Android rakipleri ile arayı çok fazla kapatamadı.

Öte yandan Apple, telefonlarının batarya kapasitesine odaklanan bir şirket değil. Şirket, daha çok işlemci verimliliğine odaklanarak daha küçük bataryalardan daha iyi performans sunuyor.

Apple'a göre iPhone 15 modellerinin tamamı, bir tam günü rahatlıkla çıkarabilecek şarj ömrü sunuyor.

ensonhaber