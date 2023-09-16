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WanHaber – Fatma Öztürk

Van’ın Erciş ilçesinde yasa dışı yollarla avcılık yapan iki şahıs Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Erciş Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından yakalandı.

Van’ın Erciş ilçesinde gerçekleşen olayda yırtıcı kuşlar ile avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında tutanak tutuldu.

Avcılık amacıyla kullandıkları yaban hayvanlarına ve tuzaklama malzemelerine el konulan şahıslara yönelik idari para cezası uygulanırken, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak avcılık yapan şahıslara tazminat davası açma kararı alındı.