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İpekyolu Belediyesi tarafından Şerefiye Mahallesi’nde İpek Park’ta kurulan 2 katlı ters ev, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. 7 bin metrekare yeşil alan içerisinde yapılan ters evin içinde bulunan tüm malzemeler de ters olarak tasarlandı. 2021 yılında kapılarını ziyaretçilere açan ters ev, özellikle İranlı turistler başta olmak üzere her kesimden vatandaşların akınına uğruyor. Ziyaretçilerin merakını ve ilgisini çeken ters evi açılışından bu yana yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Birol Duman, 2021 yılında hizmete açılan İpek Park’ta ters evin yanı sıra buz pisti, engelsiz kafe, 7D sinema, çocuk kreşi ve çocuk kütüphanesi, açık voleybol ve basketbol sahaları ile çizgi film karakter heykellerinin yer aldığını ifade etti. Özellikle ters evin İpek Park’ı cazibe merkezi haline getirdiğini vurgulayan Duman, “Ters ev, Van’ın simge bir mekanı haline geldi. Öyle ki, insanlar buluşma noktası olarak ters evi tarif ediyorlar. Özellikle ters evin yıllık 100 binin üzerinde ziyaretçisi var” dedi.

Ters evin sadece Van merkez ve çevre mahallenin yanı sıra kırsal mahalleler ve çevre ilçelere de hizmet verdiğinin altını çizen Duman, “Özelikle kırsal mahalle ve çevre ilçelerimizden gelen çocuklarımıza, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda karne zamanlarında, yine karnesini getiren tüm çocuklara ücretsiz hizmet vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Ters eve olan ilginin memnuniyet verici olduğunu da sözlerine ekleyen Duman, “Özellikle Van’daki turizm acenteleri, belli saatlerde turistleri getirmek için bizimle diyaloğa geçiyorlar. En çok İranlı turistler ilgi göstermektedir. İranlı turistler sürekli geliyorlar. Şuana kadar hedefimizin çok üstünde beklentimizi karşıladı. Tabi buranın cazibe merkezi olmasında burasını işletenlerin çok katkıları oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.