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Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan İpekyolu Bilim Merkezi, başta gençler ve çocuklar olmak üzere farklı yaş gruplarından her kesime yeni ufuklar açacak bir merkez olması hedefleniyor.

Bilim Merkezi projesinin tamamlanmasıyla İpekyol ilçesinin yeni ve modern yaşam alanlarına kavuşacak. Bilim merkezinin amacı, her yaştan insanın bilimle buluşturulması, özellikle çocuklara ve gençlere bilimin sevdirilmesi hedefleniyor.

Bünyesinde 50 kişilik planetaryum kapasiteli bin 300 metrekarelik deney ve simülasyon salonu, 150 metrekarelik dijital kütüphane, 100 metrekarelik çok amaçlı salon, 2 adet bilim laboratuvarı ile metal, ahşap ve boya atölyeleri yer alacak bilim merkezi, İpekyolu'nda önemli hizmetlere ev sahipliği yapacak.

Van'da ilk olacak Bilim Merkezi'nde temel kazma çalışmaları sürüyor. 7'den 70'e herkesin ilgi göstermesi beklenen Bilim Merkezi, Vanlılara farklı bir ufuk açması bekleniyor. İpek Park'ın hemen yanında yapımına başlanan Bilim Merkezi'nin kısa sürede tamamlanarak Vanlıların hizmetine açılması hedefleniyor. Temel kazma çalışmaları süren Bilim Merkezi'nin tamamlandığında İpekyolu ilçesine yeni bir imaj kazandırması bekleniyor.

Van bölge gazetesi