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Kamu yatırımlarına ara vermeden devam eden Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu ilçesine modern kaymakamlık binası kazandırıyor.

Bu kapsamda eski bayındırlık binası yerinde Nisan ayında başlayan çalışmalar, hummalı bir şekilde devam ediyor. Van'ın İpekyolu ilçesinde eski bayındırlık binası yerinde 1 bin 960 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden modern hükümet konağı, 4 kattan oluşacak. Yeni Hükümet Konaklarının tamamlanmasıyla beraber, birçok birimin tek çatı altından hizmet vermesi bekleniyor.

Modern binaların tamamlanması ile vatandaşın hizmete tek bir yerden kolay ulaşması suretiyle zamandan kazanılması, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması hedefleniyor. İpekyolu ilçesine kazandırılacak olan modern ve son teknolojik altyapıya sahip yeni hükümet konağında, vatandaşların rahatı için gerekli olan her şey düşünülerek 4 kattan inşa edilecek.

Modern hükümet konağı bünyesinde çok amaçlı konferans ve toplantı salonu, oto park alanı, tören alanı, engelli ve yaşlı vatandaşlar için asansör de bulunacak.

Hükümet konağı tamamlandığında, farklı yerlerde hizmet veren kurumlar tek çatı altına alınacak ve böylece vatandaşlara günümüz şartlarına uygun modern bir kamu hizmeti sunulacak. 2023 yılı başında ihalesi yapılan ve Nisan ayında temeli atılan hükümet konağının 2024 yılı Temmuz ayında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Binada kaymakamlık makamının yanı sıra birçok kamu kurumu burada toplanarak tek çatıdan hizmet verecek. Bina toplamda bin 960 metrekarelik bir alana sahip olacak. Hükümet konağının kaba inşaatında çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Van bölge gazetesi