İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, değişik merkezlerde çeşitli branşlarda verilecek kurslardan 7’den 70’e her yaştan çocuk ve gençlerin faydalanması hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, “En çok tercih edilen basketbol, voleybol ve futbol kurslarının yanı sıra Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından atletiz, batminton, kort tenisi, masa tenisi, ayak tenisi, pilates, reformer, zumba, hiit cardio, fitness, boks, kickboks, yoga, step&aerobik, trambolin, jimnastik, bale, modern danslar, tekvando, okçuluk, bocce, zorbing, golf, yüzme, çocuk zumba, çocuk yoga ve paintball gibi toplamda 30 branşta hizmet verilecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek kursların başvuruları kimlik fotokopileri ile bizzat merkezlerde alınacak. Çocuk Spor Merkezi ile yüzme kursunun başvuruları ise kimlik fotokopileri ve veliler aracılığı ile İpekyolu Belediyesi hizmet binası 4. kat Gençlik ve Spor Müdürlüğünde alınacak.

Yüzme kursundan 10-13 yaş arası, çocuk spor salonundan ise 4-14 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar faydalanabilecek. Bu çerçevede Karşıyaka Spor Kompleksi, Bostaniçi Spor Salonu, Kale Park Spor Tesisleri, Çocuk Spor Merkezi, Bahçivan Mahallesi Kadın Spor Merkezi, Şerefiye Mahallesi Kadın Spor Merkezi, Cevdet Paşa Mahallesi Kadın Spor Merkezi, Alipaşa Kadın Spor Merkezi’nde verilecek kursların başvuruları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlıyor.

İpekyolu Belediyesi; vatandaşların sosyalleşmelerini, günlük hayatlarında faydalanabilecekleri bilgi ve birikime sahip olmalarını, kültürel ve sosyal gelişimine katkı hedefiyle düzenlediği kurslar, yaz sonuna kadar aynı yoğunluk ve çeşitlilikle devam edecek” denildi.iha